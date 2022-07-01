Более половины системно значимых банков не успели подключиться к СБПэй
Более половины системно значимых банков не успели к 1 июля подключиться к СБПэй
Девушка на фоне рекламного объявления. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Приложение СБПэй, с помощью которого россияне могут оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей, с 1 июля стало обязательным для банков, однако более половины системно значимых игроков не успели подключиться к нему в обозначенные сроки, следует из информации на сайте системы.
Всего из действующих в России кредитных организаций 13 признаны системно значимыми. Согласно сайту, к СБПэй подключились "Юникредит банк", Совкомбанк, ВТБ, "Московский кредитный банк" и Промсвязьбанк. РИА Новости направило запрос в остальные банки, чтобы узнать у них информацию по планам подключения к СБПэй.
Изначально планировалось, что данное правило вступит в силу с 1 апреля. Однако, по просьбам банков, ЦБ перенес обязательное подключение к СБПэй на 1 июля, подчеркнув при этом, что больше отодвигать сроки не намерен.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.
Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют ее, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.