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Более половины системно значимых банков не успели подключиться к СБПэй - РИА Новости, 01.07.2022
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Более половины системно значимых банков не успели подключиться к СБПэй
Более половины системно значимых банков не успели подключиться к СБПэй - РИА Новости, 01.07.2022
Более половины системно значимых банков не успели подключиться к СБПэй
Приложение СБПэй, с помощью которого россияне могут оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей, с 1 июля стало обязательным для банков, однако... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:49
2022-07-01T10:49
экономика
россия
юникредит банк
совкомбанк
втб
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Приложение СБПэй, с помощью которого россияне могут оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей, с 1 июля стало обязательным для банков, однако более половины системно значимых игроков не успели подключиться к нему в обозначенные сроки, следует из информации на сайте системы.Всего из действующих в России кредитных организаций 13 признаны системно значимыми. Согласно сайту, к СБПэй подключились "Юникредит банк", Совкомбанк, ВТБ, "Московский кредитный банк" и Промсвязьбанк. РИА Новости направило запрос в остальные банки, чтобы узнать у них информацию по планам подключения к СБПэй.Изначально планировалось, что данное правило вступит в силу с 1 апреля. Однако, по просьбам банков, ЦБ перенес обязательное подключение к СБПэй на 1 июля, подчеркнув при этом, что больше отодвигать сроки не намерен.Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют ее, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.
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экономика, россия, юникредит банк, совкомбанк, втб
10:49 01.07.2022
 
Более половины системно значимых банков не успели подключиться к СБПэй

Более половины системно значимых банков не успели к 1 июля подключиться к СБПэй

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на фоне рекламного объявления
Девушка на фоне рекламного объявления - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Приложение СБПэй, с помощью которого россияне могут оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей, с 1 июля стало обязательным для банков, однако более половины системно значимых игроков не успели подключиться к нему в обозначенные сроки, следует из информации на сайте системы.
Всего из действующих в России кредитных организаций 13 признаны системно значимыми. Согласно сайту, к СБПэй подключились "Юникредит банк", Совкомбанк, ВТБ, "Московский кредитный банк" и Промсвязьбанк. РИА Новости направило запрос в остальные банки, чтобы узнать у них информацию по планам подключения к СБПэй.
Изначально планировалось, что данное правило вступит в силу с 1 апреля. Однако, по просьбам банков, ЦБ перенес обязательное подключение к СБПэй на 1 июля, подчеркнув при этом, что больше отодвигать сроки не намерен.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.
Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют ее, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.
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