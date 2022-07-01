https://ria.ru/20220701/bank-1799489354.html

Более половины системно значимых банков не успели подключиться к СБПэй

Более половины системно значимых банков не успели подключиться к СБПэй - РИА Новости, 01.07.2022

Более половины системно значимых банков не успели подключиться к СБПэй

Приложение СБПэй, с помощью которого россияне могут оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей, с 1 июля стало обязательным для банков, однако... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:49

2022-07-01T10:49

2022-07-01T10:49

экономика

россия

юникредит банк

совкомбанк

втб

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Приложение СБПэй, с помощью которого россияне могут оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей, с 1 июля стало обязательным для банков, однако более половины системно значимых игроков не успели подключиться к нему в обозначенные сроки, следует из информации на сайте системы.Всего из действующих в России кредитных организаций 13 признаны системно значимыми. Согласно сайту, к СБПэй подключились "Юникредит банк", Совкомбанк, ВТБ, "Московский кредитный банк" и Промсвязьбанк. РИА Новости направило запрос в остальные банки, чтобы узнать у них информацию по планам подключения к СБПэй.Изначально планировалось, что данное правило вступит в силу с 1 апреля. Однако, по просьбам банков, ЦБ перенес обязательное подключение к СБПэй на 1 июля, подчеркнув при этом, что больше отодвигать сроки не намерен.Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют ее, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

https://ria.ru/20220701/dolzhniki-1799444787.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, юникредит банк, совкомбанк, втб