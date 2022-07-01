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МИД Украины назвал слова посла Мельника о Бандере его личным мнением - РИА Новости, 01.07.2022
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МИД Украины назвал слова посла Мельника о Бандере его личным мнением
МИД Украины назвал слова посла Мельника о Бандере его личным мнением - РИА Новости, 01.07.2022
МИД Украины назвал слова посла Мельника о Бандере его личным мнением
МИД Украины считает слова посла страны в Германии Андрея Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере личным мнением, не отражающим позицию... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:11
2022-07-01T11:26
в мире
андрей мельник
украина
германия
мид украины
степан бандера
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МИД Украины считает слова посла страны в Германии Андрея Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере личным мнением, не отражающим позицию внешнеполитического ведомства."Мы уверены, что отношения Украины и Польши пребывают на своем пике в данный момент... Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины", - говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко на сайте ведомства.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". Интервью транслировалось в прямом эфире на YouTube. При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств". По его мнению, "поляки хотят политизировать эту историю".Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.Ранее посол Мельник допускал резкие высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Весной в ответ на слова Шольца о том, что он не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Мельник назвал его "обиженной ливерной колбасой", имея в виду безосновательную обиду. Позже Шольц и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, после которого последовали визиты немецких руководителей в Киев, а 16 июня Украину посетил и сам канцлер. Спустя шесть дней Мельник заявил, что сожалеет об оскорбительном высказывании в адрес Шольца и намерен принести личные извинения.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220524/ukraina-1790335536.html
https://ria.ru/20220616/melnik-1795640090.html
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в мире, андрей мельник, украина, германия, мид украины, степан бандера
11:11 01.07.2022 (обновлено: 11:26 01.07.2022)
 
МИД Украины назвал слова посла Мельника о Бандере его личным мнением

МИД Украины заявил, что слова посла Мельника о Бандере не отражают позицию ведомства

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МИД Украины считает слова посла страны в Германии Андрея Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере личным мнением, не отражающим позицию внешнеполитического ведомства.
"Мы уверены, что отношения Украины и Польши пребывают на своем пике в данный момент... Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины", - говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко на сайте ведомства.
Участники праздничного шествия по случаю празднования Дня соборности Украины - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 11:22
Суд на Украине обязал харьковчанина выучить песню про Бандеру
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". Интервью транслировалось в прямом эфире на YouTube. При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств". По его мнению, "поляки хотят политизировать эту историю".
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Ранее посол Мельник допускал резкие высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Весной в ответ на слова Шольца о том, что он не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Мельник назвал его "обиженной ливерной колбасой", имея в виду безосновательную обиду. Позже Шольц и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, после которого последовали визиты немецких руководителей в Киев, а 16 июня Украину посетил и сам канцлер. Спустя шесть дней Мельник заявил, что сожалеет об оскорбительном высказывании в адрес Шольца и намерен принести личные извинения.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Посол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 08:56
Посол Украины потребовал у Шольца оружие взамен на статус "миротворца"
 
В миреАндрей МельникУкраинаГерманияМИД УкраиныСтепан Бандера
 
 
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