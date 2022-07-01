11:11 01.07.2022 (обновлено: 11:26 01.07.2022)
МИД Украины назвал слова посла Мельника о Бандере его личным мнением
МИД Украины заявил, что слова посла Мельника о Бандере не отражают позицию ведомства
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. МИД Украины считает слова посла страны в Германии Андрея Мельника о пособнике немецких нацистов Степане Бандере личным мнением, не отражающим позицию внешнеполитического ведомства.
"Мы уверены, что отношения Украины и Польши пребывают на своем пике в данный момент... Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника, высказанные в интервью немецкому журналисту, являются его личным мнением и не отражают позицию МИД Украины", - говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко на сайте ведомства.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". Интервью транслировалось в прямом эфире на YouTube. При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств". По его мнению, "поляки хотят политизировать эту историю".
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Ранее посол Мельник допускал резкие высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Весной в ответ на слова Шольца о том, что он не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Мельник назвал его "обиженной ливерной колбасой", имея в виду безосновательную обиду. Позже Шольц и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, после которого последовали визиты немецких руководителей в Киев, а 16 июня Украину посетил и сам канцлер. Спустя шесть дней Мельник заявил, что сожалеет об оскорбительном высказывании в адрес Шольца и намерен принести личные извинения.
* Запрещенная в России экстремистская организация