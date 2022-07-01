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Первый за восемь лет автобус прибыл в Херсон из Крыма

Первый за восемь лет автобус прибыл в Херсон из Крыма - РИА Новости, 01.07.2022

Первый за восемь лет автобус прибыл в Херсон из Крыма

Первый за восемь лет рейсовый автобус прибыл из Симферополя в Херсон, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:02

2022-07-01T13:02

2022-07-01T14:47

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

симферополь

херсонская область

республика крым

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ХЕРСОН, 1 июл - РИА Новости. Первый за восемь лет рейсовый автобус прибыл из Симферополя в Херсон, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу также возобновил работу маршрут Херсон - Симферополь. Автобус на Крым отправился по расписанию в 6.30.Директор департамента транспорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Тимур Худояров ранее рассказал журналистам, что в планах на сегодняшний день два рейса в день из Херсона в Симферополь. Дневной автобус отправится в направлении Крыма в 16.00.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220630/kiev-1799424520.html

херсон

симферополь

херсонская область

республика крым

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Кадры прибытия первого за 8 лет автобуса из Симферополя в Херсон Первый за 8 лет рейсовый автобус прибыл из Симферополя в Херсон. 2022-07-01T13:02 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсон, симферополь, херсонская область , республика крым