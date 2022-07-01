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Первый за восемь лет автобус прибыл в Херсон из Крыма - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Первый за восемь лет автобус прибыл в Херсон из Крыма
Первый за восемь лет автобус прибыл в Херсон из Крыма - РИА Новости, 01.07.2022
Первый за восемь лет автобус прибыл в Херсон из Крыма
Первый за восемь лет рейсовый автобус прибыл из Симферополя в Херсон, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:02
2022-07-01T14:47
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
симферополь
херсонская область
республика крым
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ХЕРСОН, 1 июл - РИА Новости. Первый за восемь лет рейсовый автобус прибыл из Симферополя в Херсон, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу также возобновил работу маршрут Херсон - Симферополь. Автобус на Крым отправился по расписанию в 6.30.Директор департамента транспорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Тимур Худояров ранее рассказал журналистам, что в планах на сегодняшний день два рейса в день из Херсона в Симферополь. Дневной автобус отправится в направлении Крыма в 16.00.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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херсон
симферополь
херсонская область
республика крым
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Кадры прибытия первого за 8 лет автобуса из Симферополя в Херсон
Первый за 8 лет рейсовый автобус прибыл из Симферополя в Херсон.
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в мире, херсон, симферополь, херсонская область , республика крым
13:02 01.07.2022 (обновлено: 14:47 01.07.2022)
 
Первый за восемь лет автобус прибыл в Херсон из Крыма

Первый за восемь лет рейсовый автобус прибыл в Херсон из Симферополя

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 1 июл - РИА Новости. Первый за восемь лет рейсовый автобус прибыл из Симферополя в Херсон, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу также возобновил работу маршрут Херсон - Симферополь. Автобус на Крым отправился по расписанию в 6.30.
Директор департамента транспорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Тимур Худояров ранее рассказал журналистам, что в планах на сегодняшний день два рейса в день из Херсона в Симферополь. Дневной автобус отправится в направлении Крыма в 16.00.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонСимферопольХерсонская областьРеспублика Крым
 
 
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