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Первый за восемь лет автобус отправился из Херсона в Крым - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/avtobus-1799464788.html
Первый за восемь лет автобус отправился из Херсона в Крым
Первый за восемь лет автобус отправился из Херсона в Крым - РИА Новости, 01.07.2022
Первый за восемь лет автобус отправился из Херсона в Крым
Первый за восемь лет автобус из Херсона в Симферополь отправился по расписанию в 6:30 (совпадает с мск), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T08:47
2022-07-01T10:05
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
симферополь
в мире
республика крым
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ХЕРСОН, 1 июл — РИА Новости. Первый за восемь лет автобус из Херсона в Симферополь отправился по расписанию в 6:30 (совпадает с мск), передает корреспондент РИА Новости.В Крым этим рейсом, протяженность которого составляет чуть более 260 километров, отправились семь пассажиров. На вокзале безопасность обеспечивали российские силовики."Мы постарались максимально обезопасить первый маршрут. Создали совместно с Крымом маршрут Херсон — Симферополь. Маршрут до границы, там проверка паспортов и досмотр, дальше (пассажиры. — Прим. ред.) пересаживаются на автобус Крыма и едут дальше", — рассказал журналистам присутствовавший при отправлении директор департамента транспорта новой военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Тимур Худояров.По его словам, "сделано все возможное", чтобы снизить цену за проезд до 1300 рублей. Автобусов будет два в день — в 6:30 и 15:00. "Есть планы по увеличению маршрутов. Мы постараемся в кратчайшие сроки выработать возможности доставки пассажиров и организовать прямые рейсы, как только будет технологическая возможность", — добавил Худояров.Российские военные с начала боевых действий на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220701/avtobus-1799456020.html
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херсон
херсонская область
симферополь
республика крым
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херсон, херсонская область , симферополь, в мире, республика крым
08:47 01.07.2022 (обновлено: 10:05 01.07.2022)
 
Первый за восемь лет автобус отправился из Херсона в Крым

Первый за восемь лет автобус из Херсона в Симферополь отправился в 6:30

Первый за восемь лет автобус отправился из Херсона в Симферополь
Первый за восемь лет автобус отправился из Херсона в Симферополь
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 1 июл — РИА Новости. Первый за восемь лет автобус из Херсона в Симферополь отправился по расписанию в 6:30 (совпадает с мск), передает корреспондент РИА Новости.
В Крым этим рейсом, протяженность которого составляет чуть более 260 километров, отправились семь пассажиров. На вокзале безопасность обеспечивали российские силовики.
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Первый за восемь лет автобус отправился из Крыма в Херсон
"Мы постарались максимально обезопасить первый маршрут. Создали совместно с Крымом маршрут ХерсонСимферополь. Маршрут до границы, там проверка паспортов и досмотр, дальше (пассажиры. — Прим. ред.) пересаживаются на автобус Крыма и едут дальше", — рассказал журналистам присутствовавший при отправлении директор департамента транспорта новой военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Тимур Худояров.
По его словам, "сделано все возможное", чтобы снизить цену за проезд до 1300 рублей. Автобусов будет два в день — в 6:30 и 15:00.
"Есть планы по увеличению маршрутов. Мы постараемся в кратчайшие сроки выработать возможности доставки пассажиров и организовать прямые рейсы, как только будет технологическая возможность", — добавил Худояров.
Российские военные с начала боевых действий на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьСимферопольВ миреРеспублика Крым
 
 
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