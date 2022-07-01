https://ria.ru/20220701/avtobus-1799464788.html

Первый за восемь лет автобус отправился из Херсона в Крым

Первый за восемь лет автобус отправился из Херсона в Крым - РИА Новости, 01.07.2022

Первый за восемь лет автобус отправился из Херсона в Крым

Первый за восемь лет автобус из Херсона в Симферополь отправился по расписанию в 6:30 (совпадает с мск), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T08:47

2022-07-01T08:47

2022-07-01T10:05

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

симферополь

в мире

республика крым

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ХЕРСОН, 1 июл — РИА Новости. Первый за восемь лет автобус из Херсона в Симферополь отправился по расписанию в 6:30 (совпадает с мск), передает корреспондент РИА Новости.В Крым этим рейсом, протяженность которого составляет чуть более 260 километров, отправились семь пассажиров. На вокзале безопасность обеспечивали российские силовики."Мы постарались максимально обезопасить первый маршрут. Создали совместно с Крымом маршрут Херсон — Симферополь. Маршрут до границы, там проверка паспортов и досмотр, дальше (пассажиры. — Прим. ред.) пересаживаются на автобус Крыма и едут дальше", — рассказал журналистам присутствовавший при отправлении директор департамента транспорта новой военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Тимур Худояров.По его словам, "сделано все возможное", чтобы снизить цену за проезд до 1300 рублей. Автобусов будет два в день — в 6:30 и 15:00. "Есть планы по увеличению маршрутов. Мы постараемся в кратчайшие сроки выработать возможности доставки пассажиров и организовать прямые рейсы, как только будет технологическая возможность", — добавил Худояров.Российские военные с начала боевых действий на Украине взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220701/avtobus-1799456020.html

https://ria.ru/20220630/melitopol-1799413165.html

херсон

херсонская область

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, херсонская область , симферополь, в мире, республика крым