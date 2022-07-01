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Первый за восемь лет автобус отправился из Крыма в Херсон

Первый за восемь лет автобус отправился из Крыма в Херсон - РИА Новости, 01.07.2022

Первый за восемь лет автобус отправился из Крыма в Херсон

Автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском заработало после восьми лет перерыва, первый рейс отправился из Симферополя в Херсон,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T06:43

2022-07-01T06:43

2022-07-01T09:42

в мире

республика крым

херсон

россия

специальная военная операция на украине

сергей аксенов (политик)

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском заработало после восьми лет перерыва, первый рейс отправился из Симферополя в Херсон, передает корреспондент РИА Новости."Это знаковое мероприятие. Впервые за 8 лет у нас отправляется первый автобус в Херсон. Билеты все раскуплены", — сказал журналистам на автостанции в Симферополе врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.Автобусы, как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно. По направлению Симферополь — Херсон они стартуют от автостанции "Курортная" в 6.30 и 14.30, от автовокзала "Херсон" — в 6.30 и 14.30.По направлению Симферополь — Мелитополь время отправления от автостанции "Курортная" — в 8.00 и 14.00, от автовокзала "Мелитополь" — в 8.05 и 14.05, рейсы Симферополь — Бердянск начинают путь от автостанции "Курортная" в 8.00 и 14.00, от автовокзала "Бердянск" — в 6.00 и 12.00.Пассажиры будут пересаживаться из рейсовых машин, которые прибыли на границу Крыма из Херсонской или Запорожской области на местные автобусы, пройдя соответствующий контроль. Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь — Херсон и Симферополь — Мелитополь составит 1300 рублей, билеты на направление Симферополь — Бердянск обойдутся в 1800 рублей.Предварительно приобрести билет можно будет за 30 дней до отправления рейса, продажа заканчивается за два часа до отправления автобуса в рейс. Купить билеты в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях — за рубли и за гривны. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.

https://ria.ru/20220701/vodovod-1799454868.html

https://ria.ru/20220701/medtsentr-1799453796.html

республика крым

херсон

россия

запорожская область

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в мире, республика крым, херсон, россия, сергей аксенов (политик), запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новости - туризм