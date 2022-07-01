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Британский магазин ASOS поиздевался над россиянами из-за санкций - РИА Новости, 01.07.2022
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Британский магазин ASOS поиздевался над россиянами из-за санкций
Британский магазин ASOS поиздевался над россиянами из-за санкций - РИА Новости, 01.07.2022
Британский магазин ASOS поиздевался над россиянами из-за санкций
Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS обновил свое приложение в App Store и оставил "послание" российским пользователям. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:59
2022-07-01T14:52
россия
app store
технологии
google
украина
москва
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS обновил свое приложение в App Store и оставил "послание" российским пользователям.В разделе "Что нового", где разработчики публикуют описание изменений в версиях программы, появился текст "Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?".Обращение вызвало волну негодования в Сети. Многие расценили последнее предложение как акт пассивной агрессии со стороны ретейлера. Помимо негативных комментариев, клиенты стали специально занижать рейтинг приложения в App Store и Google Play.ASOS прекратил доставлять посылки в Россию с начала марта на фоне международных санкций. Многие россияне, незадолго до этого оформившие заказы, так и не смогли получить приобретенные товары или оформить возврат.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности, на топливо и продукты питания.
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россия, app store, технологии, google, украина, москва
13:59 01.07.2022 (обновлено: 14:52 01.07.2022)
 
Британский магазин ASOS поиздевался над россиянами из-за санкций

Британский онлайн-магазин ASOS поиздевался над россиянами в App Store

© AFP 2022 / Justin TallisИнтернет-магазин ASOS
Интернет-магазин ASOS - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / Justin Tallis
Интернет-магазин ASOS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS обновил свое приложение в App Store и оставил "послание" российским пользователям.
В разделе "Что нового", где разработчики публикуют описание изменений в версиях программы, появился текст "Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?".
Скриншот страницы приложения Asos в App Store
Скриншот страницы приложения Asos в App Store
Скриншот страницы приложения Asos в App Store
Обращение вызвало волну негодования в Сети. Многие расценили последнее предложение как акт пассивной агрессии со стороны ретейлера. Помимо негативных комментариев, клиенты стали специально занижать рейтинг приложения в App Store и Google Play.
ASOS прекратил доставлять посылки в Россию с начала марта на фоне международных санкций. Многие россияне, незадолго до этого оформившие заказы, так и не смогли получить приобретенные товары или оформить возврат.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности, на топливо и продукты питания.
 
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