https://ria.ru/20220701/asos-1799563439.html

Британский магазин ASOS поиздевался над россиянами из-за санкций

Британский магазин ASOS поиздевался над россиянами из-за санкций - РИА Новости, 01.07.2022

Британский магазин ASOS поиздевался над россиянами из-за санкций

Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS обновил свое приложение в App Store и оставил "послание" российским пользователям. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:59

2022-07-01T13:59

2022-07-01T14:52

россия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Британский онлайн-магазин одежды и косметики ASOS обновил свое приложение в App Store и оставил "послание" российским пользователям.В разделе "Что нового", где разработчики публикуют описание изменений в версиях программы, появился текст "Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?".Обращение вызвало волну негодования в Сети. Многие расценили последнее предложение как акт пассивной агрессии со стороны ретейлера. Помимо негативных комментариев, клиенты стали специально занижать рейтинг приложения в App Store и Google Play.ASOS прекратил доставлять посылки в Россию с начала марта на фоне международных санкций. Многие россияне, незадолго до этого оформившие заказы, так и не смогли получить приобретенные товары или оформить возврат.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок цен, в частности, на топливо и продукты питания.

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россия, app store, технологии, google, украина, москва