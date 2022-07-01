https://ria.ru/20220701/an-2-1799538917.html

В кабине разбившегося Ан-2 в Якутии обнаружили тело второго погибшего

В кабине разбившегося Ан-2 в Якутии обнаружили тело второго погибшего - РИА Новости, 01.07.2022

В кабине разбившегося Ан-2 в Якутии обнаружили тело второго погибшего

Тела двух погибших обнаружены в Кобяйском улусе Якутии, где разбился самолет Ан-2, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:09

2022-07-01T13:09

2022-07-01T13:46

республика саха (якутия)

ан-2

происшествия

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ЯКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Тела двух погибших обнаружены в Кобяйском улусе Якутии, где разбился самолет Ан-2, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В пятницу "Полярные авиалинии" сообщили, что пропавший на прошлой неделе в Якутии самолет нашли на склоне горы. Источник в авиакомпании рассказал РИА Новости, что в ходе поисков было обнаружено тело – всего на борту Ан-2 были три человека."В ходе осмотра установлены обгоревшие останки самолета, бортовой номер установить не удалось. Возле самолета обнаружено тело первого обгоревшего человека, в кабине самолета обнаружено тело второго человека, также обгорело. Поисковые мероприятия продолжаются", - сказали в пресс-службе.Ан-2 вылетел 21 июня по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг, не приземлился в назначенное время на площадке "Вертикальный". Самолет пропал с радаров, на его борту, по предварительным данным, были два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным Якутской транспортной прокуратуры, воздушное судно Ан-2 RA-17742 принадлежит компании ООО "Техсервис".

https://ria.ru/20220621/avarii-1796963110.html

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Влада Копылова

республика саха (якутия), ан-2, происшествия