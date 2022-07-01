https://ria.ru/20220701/an-2-1799485872.html

Власти рассказали о состоянии самолета Ан-2, найденного в Якутии

Власти рассказали о состоянии самолета Ан-2, найденного в Якутии - РИА Новости, 01.07.2022

Власти рассказали о состоянии самолета Ан-2, найденного в Якутии

Самолет Ан-2, который искали полторы недели в Якутии, был найден в разрушенном состоянии и со следами термического воздействия, сообщает пресс-служба Восточного РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:34

2022-07-01T10:34

2022-07-01T13:47

происшествия

республика саха (якутия)

ан-2

полярные авиалинии

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Самолет Ан-2, который искали полторы недели в Якутии, был найден в разрушенном состоянии и со следами термического воздействия, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.В пятницу авиакомпания "Полярные авиалинии" сообщила, что пропавший на прошлой неделе в Якутии самолет Ан-2 нашли на склоне горы в Кобяйском улусе."В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий 1 июля 2022 года было обнаружено воздушное судно, предположительно, пропавшее ранее, в разрушенном состоянии со следами термического воздействия на склоне горы в Кобяйском районе республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.На место происшествия направлены следователи и криминалисты Восточного МСУТ СК России, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.Ан-2 вылетел 21 июня по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг, не приземлился в назначенное время на площадке "Вертикальный". Самолет пропал с радаров, на его борту, по предварительным данным, были два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным Якутской транспортной прокуратуры, воздушное судно Ан-2 RA-17742 принадлежит компании ООО "Техсервис".

https://ria.ru/20220629/vertolet-1799027838.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика саха (якутия), ан-2, полярные авиалинии