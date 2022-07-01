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Акции Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5 процента после указа по "Сахалину-2" - РИА Новости, 01.07.2022
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Акции Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5 процента после указа по "Сахалину-2"
Акции Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5 процента после указа по "Сахалину-2" - РИА Новости, 01.07.2022
Акции Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5 процента после указа по "Сахалину-2"
Акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5% после указа президента РФ Владимира Путина по "Сахалину-2", согласно которому участие иностранных... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:41
2022-07-01T12:41
экономика
в мире
япония
сахалин-2
mitsubishi
mitsui & co.
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ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5% после указа президента РФ Владимира Путина по "Сахалину-2", согласно которому участие иностранных акционеров в этом проекте оказалось под вопросом, свидетельствуют данные торгов.По итогам торгов акции Mitsui &amp; Co. Ltd подешевели на 5,51%, ценные бумаги Mitsubishi Corp. - на 5,38%. Обе эти компании участвуют в проекте "Сахалин-2". "Пока непонятно влияние на их бизнес, но из-за психологических минусов акции стали продавать", - приводит агентство Киодо слова биржевого аналитика.Путин в четверг подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно документу, оператор проекта "Сахалин-2" - совместное предприятие Sakhalin Energy - будет заменен на новое, российское, юрлицо, а имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%. Указ предусматривает, что "Газпром" свою долю сохранит, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю (как у них была) в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит - передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба - финансового, экологического, технологического."Сахалин-2" - крупный проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии 10% от всего импортируемого ею СПГ.Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2". Shell в финансовой отчетности за первый квартал оценила свои потери в связи с уходом из России в 4 миллиарда долларов. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.
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экономика, в мире, япония, сахалин-2, mitsubishi, mitsui & co.
12:41 01.07.2022
 
Акции Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5 процента после указа по "Сахалину-2"

Акции Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5 процента после указа Путина по "Сахалину-2"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi . Архивное фото
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ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали на 5,5% после указа президента РФ Владимира Путина по "Сахалину-2", согласно которому участие иностранных акционеров в этом проекте оказалось под вопросом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов акции Mitsui & Co. Ltd подешевели на 5,51%, ценные бумаги Mitsubishi Corp. - на 5,38%. Обе эти компании участвуют в проекте "Сахалин-2". "Пока непонятно влияние на их бизнес, но из-за психологических минусов акции стали продавать", - приводит агентство Киодо слова биржевого аналитика.
Путин в четверг подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно документу, оператор проекта "Сахалин-2" - совместное предприятие Sakhalin Energy - будет заменен на новое, российское, юрлицо, а имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.
В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%. Указ предусматривает, что "Газпром" свою долю сохранит, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю (как у них была) в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит - передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба - финансового, экологического, технологического.
Танкер-газовоз Гранд Елена, завод по производству СПГ, проект Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
11:24
Премьер Японии прокомментировал российский указ о "Сахалине-2"
"Сахалин-2" - крупный проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии 10% от всего импортируемого ею СПГ.
Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке — 2". Shell в финансовой отчетности за первый квартал оценила свои потери в связи с уходом из России в 4 миллиарда долларов. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.
 
ЭкономикаВ миреЯпонияСахалин-2MitsubishiMitsui & Co.
 
 
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