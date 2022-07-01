https://ria.ru/20220701/aktivy-1799615003.html

СМИ: в ЕС назвали сумму замороженных российских активов

СМИ: в ЕС назвали сумму замороженных российских активов - РИА Новости, 01.07.2022

СМИ: в ЕС назвали сумму замороженных российских активов

Страны ЕС заморозили около 14 миллиардов евро активов, принадлежащих попавшим под санкции против РФ лицам, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:04

2022-07-01T16:04

2022-07-01T16:04

экономика

владимир путин

россия

украина

сша

евросоюз

еврокомиссия

swift

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Страны ЕС заморозили около 14 миллиардов евро активов, принадлежащих попавшим под санкции против РФ лицам, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.В конце мая агентство dpa со ссылкой на данные Еврокомиссии передавало, что Европейский союз за время специальной военной операции РФ на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 миллиардов евро."Государства-члены уже заморозили около 14 миллиардов евро (14,6 миллиардов долларов) активов, принадлежащих попавшим под санкции лицам", - пишет Блумберг со ссылкой на источники.Агентство отмечает, что ЕС и его союзники работают над поиском возможностей для лучшего обнаружения активов попавших под санкции лиц, в то же время ряд стран ищут способы, как справится расходами на управление замороженными активами.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220619/evropa-1796602007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия, украина, сша, евросоюз, еврокомиссия, swift, в мире