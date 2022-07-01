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Мужчины почувствуют на себе последствия решения об абортах, пообещал Байден - РИА Новости, 01.07.2022
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Мужчины почувствуют на себе последствия решения об абортах, пообещал Байден
Мужчины почувствуют на себе последствия решения об абортах, пообещал Байден - РИА Новости, 01.07.2022
Мужчины почувствуют на себе последствия решения об абортах, пообещал Байден
Президент США Джо Байден назвал решение Верховного суда об отсутствии конституционного права на аборты ужасным и пообещал, что американские мужчины, а не только РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T20:50
2022-07-01T20:50
в мире
сша
джо байден
верховный суд сша
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал решение Верховного суда об отсутствии конституционного права на аборты ужасным и пообещал, что американские мужчины, а не только женщины, почувствуют его последствия.Как заявил Байден, решение Верховного суда об абортах - это вторжение в личные права женщин. "Мы увидим, что оно расширится и на мужчин", - сказал Байден.Контролируемый консерваторами верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.
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в мире, сша, джо байден, верховный суд сша
20:50 01.07.2022
 
Мужчины почувствуют на себе последствия решения об абортах, пообещал Байден

Байден пообещал, что мужчины в США почувствуют на себе решение Верховного суда об абортах

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал решение Верховного суда об отсутствии конституционного права на аборты ужасным и пообещал, что американские мужчины, а не только женщины, почувствуют его последствия.
"Это ужасное, экстремальное решение, на мой взгляд, переворачивающее жизни и влияющее на здоровье миллионов женщин. Я разделяю общественное негодование из-за этого экстремистского суда, который откатит Америку назад к меньшим правам, меньшей автономии", - сказал Байден на виртуальной встрече с губернаторами.
Как заявил Байден, решение Верховного суда об абортах - это вторжение в личные права женщин. "Мы увидим, что оно расширится и на мужчин", - сказал Байден.
Контролируемый консерваторами верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.
Акция протеста в Аризоне, связанная с решением Верховного суда США об абортах - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 16:30
В США на акциях против ограничений прав на аборты задержали десятки человек
 
В миреСШАДжо БайденВерховный суд США
 
 
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