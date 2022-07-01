https://ria.ru/20220701/aborty-1799707414.html

Мужчины почувствуют на себе последствия решения об абортах, пообещал Байден

Мужчины почувствуют на себе последствия решения об абортах, пообещал Байден - РИА Новости, 01.07.2022

Мужчины почувствуют на себе последствия решения об абортах, пообещал Байден

Президент США Джо Байден назвал решение Верховного суда об отсутствии конституционного права на аборты ужасным и пообещал, что американские мужчины, а не только РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T20:50

2022-07-01T20:50

2022-07-01T20:50

в мире

сша

джо байден

верховный суд сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792272927_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae1724f5b9dbe11d3c013201829c5904.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал решение Верховного суда об отсутствии конституционного права на аборты ужасным и пообещал, что американские мужчины, а не только женщины, почувствуют его последствия.Как заявил Байден, решение Верховного суда об абортах - это вторжение в личные права женщин. "Мы увидим, что оно расширится и на мужчин", - сказал Байден.Контролируемый консерваторами верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.

https://ria.ru/20220625/protesty-1798104358.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, верховный суд сша