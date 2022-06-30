https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799437944.html

Спецоперация, 30 июня: Россия вывела гарнизон со Змеиного

Спецоперация, 30 июня: Россия вывела гарнизон со Змеиного - РИА Новости, 30.06.2022

Спецоперация, 30 июня: Россия вывела гарнизон со Змеиного

Вооруженные силы РФ вывели гарнизон с острова Змеиный в Черном море, чтобы показать мировому сообществу, что Россия не мешает усилиям ООН для организации... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T23:19

2022-06-30T23:19

2022-06-30T23:19

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ вывели гарнизон с острова Змеиный в Черном море, чтобы показать мировому сообществу, что Россия не мешает усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу зерна с Украины, сообщило Минобороны РФ.Ход операцииВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что "данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря".Также, по сообщению российского МО, российские военные уничтожили высокоточным оружием пять складов боеприпасов, живую силу и технику военных Украины.Наступление на ЛисичанскСилы Народной милиции Луганской Народной Республики и российские бойцы заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в частности речь идет про территорию крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода - лисичанского. Кроме того, по его же словам, силы ЛНР и России уже контролируют большинство путей, по которым планируют отходить из Лисичанска украинские войска.Силы России и ЛНР контролируют уже 50% города Лисичанск, заявил днем в четверг помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев. По его словам, до освобождения Лисичанска остались уже считанные дни, но в дальнейшем противник, весьма вероятно, начнет наносить удары по Лисичанску из других городов.Обмен пленнымиКак сообщил официальный представитель Минобороны РФ, недавний обмен военнопленными 144 на 144 состоялся по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР. Он уточнил, что практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила журналистам, что в ходе обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан ДНР. Она также заявила, что намерена обратиться в международные организации по факту применения пыток в отношении бойцов ДНР в украинском плену.Как позднее сообщил глава ДНР Денис Пушилин, Киеву были возвращены 37 рядовых из "Азова", "Айдара", которые точно не смогут встать в строй, и о преступлениях которых нет свидетельств. Трибунал над боевиками "Азова" не отменяется даже с учётом того, что был проведён обмен пленными, он неизбежен, добавил он. Против нацистов из полка "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела.Также, по заявлению Пушилина, ведутся переговоры по новому обмену пленными с Украиной, власти ДНР сделают все, чтобы вернуть солдат России и ДНР домой.Освобожденные территорииПервое за несколько месяцев судно с зерном ушло из порта Бердянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий. По его словам, безопасность сухогруза с 7 тысячами тонн зерна обеспечивают корабли Черноморского флота.Депутат от совета города Голая Пристань в Херсонской области Алексей Ковалев, на которого было совершено покушение, обнародовал видео из больницы, заявив, что жив и здоров и скоро вернется к работе. При этом он обвинил в диверсии против себя украинские спецслужбы. На минувшей неделе, по информации источника РИА Новости в силовых структурах, террористы взорвали машину Ковалева. Депутат остался в живых и проходит лечение в Крыму.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в четверг принял участие в торжественной церемонии выпуска молодых офицеров академии МВД ДНР им. Дзержинского, многие из которых участвовали в освобождении Мариуполя.Сотрудники Главного управления МВД Запорожской области уничтожили наркотические средства на сумму более 52 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Наркотики были изъяты в течение 3,5 месяцев с момента начала работы главка.Самодельное взрывное устройство сработало в четверг рядом со следственным изолятором в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости. Власти подтвердили данную информацию: по заявлению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, в результате взрыва никто не пострадал.Обстрелы ДонецкаУкраинские войска в 00.10 обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпущено 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК.Международная обстановкаПремьер Нидерландов Марк Рютте призвал другие страны оказать военную помощь Украине, даже если после этого они в ближайшие месяцы не смогут полностью защитить собственные территории - его высказывания были опубликованы в газете Politico. Рютте подверг критике других членов НАТО за то, что они не посылают Киеву тяжелое вооружение в достаточных количествах. Конкретные страны он называть не стал.Заморозка российских активов является одной из величайших краж в истории, заявил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Он также заявил, что Россия неугодна Западу по факту существования в статусе суверенной державы. Кроме того, также заявил он, страны Европы, вывозя зерно с Украины, ставят народ этой страны на грань вымирания.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему не считает себя частью конфликта на Украине и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны. Он подчеркнул, что у альянса есть задача поддержки Украины, но также у него есть ответственность за нераспространение конфликта за границы страны, поэтому НАТО не является частью конфликта "на земле".Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем никогда не было даже "близко возможным".МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских отношений в ответ на решение Дамаска о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, также Киев сообщил о начале процедуры введения торгового эмбарго и санкций в отношении юридических и физических лиц Сирии.США в ближайшие дни объявят о выделении новой "военной помощи" Украине на 800 миллионов долларов, которая будет включать ПВО, заявил на пресс-конференции в четверг президент США Джо Байден.Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал президенту России Владимиру Путину послание Владимира Зеленского. Накануне визита в Москву президент Индонезии побывал в Киеве, где встречался с Зеленским.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799275178.html

https://ria.ru/20220630/minoborony-1799414521.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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