https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799375815.html

В Киеве заявили о намерении взять под контроль остров Змеиный

В Киеве заявили о намерении взять под контроль остров Змеиный - РИА Новости, 30.06.2022

В Киеве заявили о намерении взять под контроль остров Змеиный

Украинские военные намерены взять под контроль остров Змеиный, заявил заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:23

2022-06-30T18:23

2022-06-30T19:09

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские военные намерены взять под контроль остров Змеиный, заявил заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов.В четверг Министерство обороны России заявило о выводе войск с острова Змеиный в качестве жеста доброй воли. Отмечается, что таким образом Москва демонстрирует отсутствие препятствий усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины."Противник покинул остров. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет… В планах ВСУ есть установление физического контроля всего острова, на данный момент мы его контролируем с помощью нашего оружия", — сообщил Громов.Как заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, Украина не получит никаких козырей от изменения ситуации на острове, а попытки украинских военных высадиться на Змеиный будут нейтрализованы Россией.В ООН не раз заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали некоторые районы акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220630/oon-1799339670.html

https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799278344.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр