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В Киеве заявили о намерении взять под контроль остров Змеиный - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799375815.html
В Киеве заявили о намерении взять под контроль остров Змеиный
В Киеве заявили о намерении взять под контроль остров Змеиный - РИА Новости, 30.06.2022
В Киеве заявили о намерении взять под контроль остров Змеиный
Украинские военные намерены взять под контроль остров Змеиный, заявил заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:23
2022-06-30T19:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские военные намерены взять под контроль остров Змеиный, заявил заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов.В четверг Министерство обороны России заявило о выводе войск с острова Змеиный в качестве жеста доброй воли. Отмечается, что таким образом Москва демонстрирует отсутствие препятствий усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины."Противник покинул остров. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет… В планах ВСУ есть установление физического контроля всего острова, на данный момент мы его контролируем с помощью нашего оружия", — сообщил Громов.Как заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, Украина не получит никаких козырей от изменения ситуации на острове, а попытки украинских военных высадиться на Змеиный будут нейтрализованы Россией.В ООН не раз заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали некоторые районы акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220630/oon-1799339670.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:23 30.06.2022 (обновлено: 19:09 30.06.2022)
 
В Киеве заявили о намерении взять под контроль остров Змеиный

Генштаб ВСУ объявил о намерении взять под контроль остров Змеиный

CC BY-SA 4.0 / Фотонак / Остров Змеиный в Черном море
Остров Змеиный в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Фотонак /
Остров Змеиный в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские военные намерены взять под контроль остров Змеиный, заявил заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов.
В четверг Министерство обороны России заявило о выводе войск с острова Змеиный в качестве жеста доброй воли. Отмечается, что таким образом Москва демонстрирует отсутствие препятствий усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
Остров Змеиный в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 17:03Специальная военная операция на Украине
В ООН не комментируют решение России оставить остров Змеиный
"Противник покинул остров. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет… В планах ВСУ есть установление физического контроля всего острова, на данный момент мы его контролируем с помощью нашего оружия", — сообщил Громов.
Как заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, Украина не получит никаких козырей от изменения ситуации на острове, а попытки украинских военных высадиться на Змеиный будут нейтрализованы Россией.
В ООН не раз заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали некоторые районы акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 14:51Специальная военная операция на Украине
Песков переадресовал в Минобороны вопросы об острове Змеиный
 
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