https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799375815.html
В Киеве заявили о намерении взять под контроль остров Змеиный
В Киеве заявили о намерении взять под контроль остров Змеиный - РИА Новости, 30.06.2022
В Киеве заявили о намерении взять под контроль остров Змеиный
Украинские военные намерены взять под контроль остров Змеиный, заявил заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:23
2022-06-30T18:23
2022-06-30T19:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787789424_115:0:2832:1529_1920x0_80_0_0_6aff64652a2cac375cba451e64abf1a1.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские военные намерены взять под контроль остров Змеиный, заявил заместитель начальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов.В четверг Министерство обороны России заявило о выводе войск с острова Змеиный в качестве жеста доброй воли. Отмечается, что таким образом Москва демонстрирует отсутствие препятствий усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины."Противник покинул остров. Сейчас наших военных на острове нет, но это будет… В планах ВСУ есть установление физического контроля всего острова, на данный момент мы его контролируем с помощью нашего оружия", — сообщил Громов.Как заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, Украина не получит никаких козырей от изменения ситуации на острове, а попытки украинских военных высадиться на Змеиный будут нейтрализованы Россией.В ООН не раз заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, ВСУ заминировали некоторые районы акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220630/oon-1799339670.html
https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799278344.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787789424_319:0:2832:1885_1920x0_80_0_0_67d8ba90e706c53a40b25df91c66c5dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:23 30.06.2022 (обновлено: 19:09 30.06.2022)
В Киеве заявили о намерении взять под контроль остров Змеиный
Генштаб ВСУ объявил о намерении взять под контроль остров Змеиный