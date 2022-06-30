https://ria.ru/20220630/zerno-1799192890.html

В Запорожской области фермеры попросили об отправке зерна через Бердянск

В Запорожской области фермеры попросили об отправке зерна через Бердянск - РИА Новости, 30.06.2022

В Запорожской области фермеры попросили об отправке зерна через Бердянск

До 1,5 миллионов тонн зерна находятся в элеваторах в освобожденной части Запорожья, поступают заявки от фермеров на его отправку через порт Бердянска, сообщил... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:44

2022-06-30T10:44

2022-06-30T12:15

экономика

запорожская область

бердянск

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794749232_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_cec60ea66badf3deecf63188944933d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. До 1,5 миллионов тонн зерна находятся в элеваторах в освобожденной части Запорожья, поступают заявки от фермеров на его отправку через порт Бердянска, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Первое судно с грузом зерна впервые за несколько месяцев ушло из порта Бердянска, сообщили ранее власти региона. Безопасность сухогруза с 7 тысячами тонн зерна, который в четверг покинул порт Бердянска, обеспечивают корабли Черноморского флота. Бухта и сам порт полностью безопасны, портовики и портовое оборудование готовы к работам по перевалке грузов, сообщили власти.По его словам, морская отправка зерна существенно выгодней, чем использование железнодорожного транспорта и автотранспорта."Всем нужны зарплаты, удобрения, семенной фонд – все это можно получать, продавая старый урожай", - добавил Рогов.Ранее Рогов сообщал, что зерно будет поставляться на традиционные для Запорожского региона рынки сбыта: Турция, страны Ближнего Востока, Африки.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

https://ria.ru/20220620/importozameschenie-1796717295.html

https://ria.ru/20220628/kurs-1798760833.html

https://ria.ru/20220622/granitsy-1797195333.html

запорожская область

бердянск

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, запорожская область, бердянск, турция