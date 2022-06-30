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В Запорожской области фермеры попросили об отправке зерна через Бердянск - РИА Новости, 30.06.2022
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В Запорожской области фермеры попросили об отправке зерна через Бердянск
В Запорожской области фермеры попросили об отправке зерна через Бердянск - РИА Новости, 30.06.2022
В Запорожской области фермеры попросили об отправке зерна через Бердянск
До 1,5 миллионов тонн зерна находятся в элеваторах в освобожденной части Запорожья, поступают заявки от фермеров на его отправку через порт Бердянска, сообщил... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:44
2022-06-30T12:15
экономика
запорожская область
бердянск
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. До 1,5 миллионов тонн зерна находятся в элеваторах в освобожденной части Запорожья, поступают заявки от фермеров на его отправку через порт Бердянска, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Первое судно с грузом зерна впервые за несколько месяцев ушло из порта Бердянска, сообщили ранее власти региона. Безопасность сухогруза с 7 тысячами тонн зерна, который в четверг покинул порт Бердянска, обеспечивают корабли Черноморского флота. Бухта и сам порт полностью безопасны, портовики и портовое оборудование готовы к работам по перевалке грузов, сообщили власти.По его словам, морская отправка зерна существенно выгодней, чем использование железнодорожного транспорта и автотранспорта."Всем нужны зарплаты, удобрения, семенной фонд – все это можно получать, продавая старый урожай", - добавил Рогов.Ранее Рогов сообщал, что зерно будет поставляться на традиционные для Запорожского региона рынки сбыта: Турция, страны Ближнего Востока, Африки.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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запорожская область
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экономика, запорожская область, бердянск, турция
10:44 30.06.2022 (обновлено: 12:15 30.06.2022)
 
В Запорожской области фермеры попросили об отправке зерна через Бердянск

Член ВГА Рогов: запорожские фермеры просят отправить местное зерно через порт Бердянска

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. До 1,5 миллионов тонн зерна находятся в элеваторах в освобожденной части Запорожья, поступают заявки от фермеров на его отправку через порт Бердянска, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Первое судно с грузом зерна впервые за несколько месяцев ушло из порта Бердянска, сообщили ранее власти региона. Безопасность сухогруза с 7 тысячами тонн зерна, который в четверг покинул порт Бердянска, обеспечивают корабли Черноморского флота. Бухта и сам порт полностью безопасны, портовики и портовое оборудование готовы к работам по перевалке грузов, сообщили власти.
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"До полутора миллионов тонн зерна - это подтвержденные запасы зерна, которые лежат в зернохранилищах и элеваторах. Это не все национализированное, это в том числе зерно принадлежит непосредственно частным фермерам и зернопроизводителям. Они его отправляют сами, но сейчас начинаем получать заявки (на отправку через порт Бердянска), так как все получилось, алгоритм отработан. Теперь это будет чаще, больше и дешевле для производителя", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, морская отправка зерна существенно выгодней, чем использование железнодорожного транспорта и автотранспорта.
"Всем нужны зарплаты, удобрения, семенной фонд – все это можно получать, продавая старый урожай", - добавил Рогов.
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Ранее Рогов сообщал, что зерно будет поставляться на традиционные для Запорожского региона рынки сбыта: Турция, страны Ближнего Востока, Африки.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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