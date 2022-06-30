https://ria.ru/20220630/zelenodolsk-1799427848.html

Националисты взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить Россию

Националисты взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить Россию - РИА Новости, 30.06.2022

Националисты взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить Россию

Украинские националисты подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщили в Межведомственном РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T21:41

2022-06-30T21:41

2022-06-30T23:53

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зеленодольск

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вооруженные силы украины

украина

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские националисты подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию."Специалистами Центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения российских вооруженных сил в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов", — говорится в заявлении.Уточняется, что украинские солдаты заранее вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все запасы злаковых и взорвали его. В свою очередь, местные власти по отработанному киевскими властями сценарию распространили сфабрикованные фотографии и видеозаписи в СМИ.В штабе подчеркнули, что украинская пропаганда постоянно тиражирует похожие фейки при поддержке западных стран.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220628/provokatsiya-1798874774.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, зеленодольск, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина, владимир путин