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Националисты взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить Россию - РИА Новости, 30.06.2022
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Националисты взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить Россию
Националисты взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить Россию - РИА Новости, 30.06.2022
Националисты взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить Россию
Украинские националисты подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщили в Межведомственном РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:41
2022-06-30T23:53
в мире
россия
зеленодольск
днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские националисты подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию."Специалистами Центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения российских вооруженных сил в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов", — говорится в заявлении.Уточняется, что украинские солдаты заранее вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все запасы злаковых и взорвали его. В свою очередь, местные власти по отработанному киевскими властями сценарию распространили сфабрикованные фотографии и видеозаписи в СМИ.В штабе подчеркнули, что украинская пропаганда постоянно тиражирует похожие фейки при поддержке западных стран.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220628/provokatsiya-1798874774.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
зеленодольск
днепропетровская область
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в мире, россия, зеленодольск, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина, владимир путин
21:41 30.06.2022 (обновлено: 23:53 30.06.2022)
 
Националисты взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить Россию

ВСУ взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить российских военных

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские националисты подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.
"Специалистами Центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения российских вооруженных сил в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что украинские солдаты заранее вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все запасы злаковых и взорвали его. В свою очередь, местные власти по отработанному киевскими властями сценарию распространили сфабрикованные фотографии и видеозаписи в СМИ.
В штабе подчеркнули, что украинская пропаганда постоянно тиражирует похожие фейки при поддержке западных стран.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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В миреРоссияЗеленодольскДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир Путин
 
 
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