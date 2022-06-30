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Националисты взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить Россию
Националисты взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить Россию - РИА Новости, 30.06.2022
Националисты взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить Россию
Украинские националисты подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщили в Межведомственном РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:41
2022-06-30T21:41
2022-06-30T23:53
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украинские националисты подорвали зернохранилище в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию."Специалистами Центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения российских вооруженных сил в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов", — говорится в заявлении.Уточняется, что украинские солдаты заранее вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все запасы злаковых и взорвали его. В свою очередь, местные власти по отработанному киевскими властями сценарию распространили сфабрикованные фотографии и видеозаписи в СМИ.В штабе подчеркнули, что украинская пропаганда постоянно тиражирует похожие фейки при поддержке западных стран.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220628/provokatsiya-1798874774.html
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в мире, россия, зеленодольск, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина, владимир путин
21:41 30.06.2022 (обновлено: 23:53 30.06.2022)
Националисты взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить Россию
ВСУ взорвали зернохранилище в Зеленодольске, чтобы обвинить российских военных