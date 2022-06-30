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Россия делает все, чтобы снизить зависимость от Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022
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Россия делает все, чтобы снизить зависимость от Запада, заявил Лавров
Россия делает все, чтобы снизить зависимость от Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022
Россия делает все, чтобы снизить зависимость от Запада, заявил Лавров
Россия делает все необходимое, чтобы не зависеть от Запада в критически важных областях, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:36
2022-06-30T16:39
экономика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
евросоюз
сша
санкции в отношении россии
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия делает все необходимое, чтобы не зависеть от Запада в критически важных областях, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы уже предпринимаем всё необходимое для того, чтобы не зависеть от них (США и ЕС - ред.) в критически важных отраслях для жизни государства, для нашего населения, для нашей безопасности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии.
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экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, евросоюз, сша, санкции в отношении россии
16:36 30.06.2022 (обновлено: 16:39 30.06.2022)
 
Россия делает все, чтобы снизить зависимость от Запада, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия делает все необходимое, чтобы снизить зависимость от Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия делает все необходимое, чтобы не зависеть от Запада в критически важных областях, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы уже предпринимаем всё необходимое для того, чтобы не зависеть от них (США и ЕС - ред.) в критически важных отраслях для жизни государства, для нашего населения, для нашей безопасности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии.
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ЭкономикаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровЕвросоюзСШАСанкции в отношении России
 
 
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