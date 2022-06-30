https://ria.ru/20220630/zavisimost-1799325978.html

Россия делает все, чтобы снизить зависимость от Запада, заявил Лавров

Россия делает все, чтобы снизить зависимость от Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022

Россия делает все, чтобы снизить зависимость от Запада, заявил Лавров

Россия делает все необходимое, чтобы не зависеть от Запада в критически важных областях, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:36

2022-06-30T16:36

2022-06-30T16:39

экономика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

евросоюз

сша

санкции в отношении россии

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия делает все необходимое, чтобы не зависеть от Запада в критически важных областях, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы уже предпринимаем всё необходимое для того, чтобы не зависеть от них (США и ЕС - ред.) в критически важных отраслях для жизни государства, для нашего населения, для нашей безопасности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии.

https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html

россия

сша

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, евросоюз, сша, санкции в отношении россии