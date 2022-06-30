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Россия делает все, чтобы снизить зависимость от Запада, заявил Лавров
Россия делает все, чтобы снизить зависимость от Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 30.06.2022
Россия делает все, чтобы снизить зависимость от Запада, заявил Лавров
Россия делает все необходимое, чтобы не зависеть от Запада в критически важных областях, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:36
2022-06-30T16:36
2022-06-30T16:39
экономика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
евросоюз
сша
санкции в отношении россии
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия делает все необходимое, чтобы не зависеть от Запада в критически важных областях, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы уже предпринимаем всё необходимое для того, чтобы не зависеть от них (США и ЕС - ред.) в критически важных отраслях для жизни государства, для нашего населения, для нашей безопасности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии.
https://ria.ru/20220628/rossiya-1798501441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, евросоюз, сша, санкции в отношении россии
16:36 30.06.2022 (обновлено: 16:39 30.06.2022)
Россия делает все, чтобы снизить зависимость от Запада, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия делает все необходимое, чтобы снизить зависимость от Запада