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Российские спасатели разобрали в Донбассе 160 тысяч "квадратов" завалов - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/zavaly-1799152218.html
Российские спасатели разобрали в Донбассе 160 тысяч "квадратов" завалов
Российские спасатели разобрали в Донбассе 160 тысяч "квадратов" завалов - РИА Новости, 30.06.2022
Российские спасатели разобрали в Донбассе 160 тысяч "квадратов" завалов
Российские спасатели на территориях Донецкой и Луганской народных республик расчистили более 160 тысяч квадратных метров завалов, заявили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T05:37
2022-06-30T09:10
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
москва
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские спасатели на территориях Донецкой и Луганской народных республик расчистили более 160 тысяч квадратных метров завалов, заявили в пресс-службе МЧС.Автоцистерны МЧС России ежедневно подвозят питьевую и техническую воду. Всего доставлено более 22 тысяч тонн питьевой и свыше 93 тысяч тонн технической воды. Также российские спасатели помогают жителям в решении бытовых вопросов и оказании медицинской помощи.За минувшую неделю автомобильные колонны ведомства доставили более трех тысяч тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину. В составе груза — бутилированная вода, продукты, лекарства, предметы первой необходимости и строительные материалы.Кроме того, специалисты МЧС продолжают работы по разминированию территории и объектов инфраструктуры. Они обследовали площадь почти в 195 гектаров и обезвредили около 43 тысяч взрывоопасных предметов.
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россия
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, москва
05:37 30.06.2022 (обновлено: 09:10 30.06.2022)
 
Российские спасатели разобрали в Донбассе 160 тысяч "квадратов" завалов

Российские спасатели разобрали более 160 тысяч "квадратов" завалов на территории ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания школы в Мариуполе
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания школы в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания школы в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские спасатели на территориях Донецкой и Луганской народных республик расчистили более 160 тысяч квадратных метров завалов, заявили в пресс-службе МЧС.

"Спасатели МЧС России продолжают оказывать помощь жителям ДНР и ЛНР. Проведен разбор завалов зданий на площади более 160 тысяч квадратных метров и вывезено порядка 175 тысяч кубических метров строительного мусора", — говорится в сообщении.

Автоцистерны МЧС России ежедневно подвозят питьевую и техническую воду. Всего доставлено более 22 тысяч тонн питьевой и свыше 93 тысяч тонн технической воды. Также российские спасатели помогают жителям в решении бытовых вопросов и оказании медицинской помощи.
За минувшую неделю автомобильные колонны ведомства доставили более трех тысяч тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину. В составе груза — бутилированная вода, продукты, лекарства, предметы первой необходимости и строительные материалы.
Кроме того, специалисты МЧС продолжают работы по разминированию территории и объектов инфраструктуры. Они обследовали площадь почти в 195 гектаров и обезвредили около 43 тысяч взрывоопасных предметов.
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 21:34
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреМосква
 
 
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