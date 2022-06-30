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Российские спасатели разобрали в Донбассе 160 тысяч "квадратов" завалов

Российские спасатели разобрали в Донбассе 160 тысяч "квадратов" завалов - РИА Новости, 30.06.2022

Российские спасатели разобрали в Донбассе 160 тысяч "квадратов" завалов

Российские спасатели на территориях Донецкой и Луганской народных республик расчистили более 160 тысяч квадратных метров завалов, заявили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T05:37

2022-06-30T05:37

2022-06-30T09:10

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

москва

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские спасатели на территориях Донецкой и Луганской народных республик расчистили более 160 тысяч квадратных метров завалов, заявили в пресс-службе МЧС.Автоцистерны МЧС России ежедневно подвозят питьевую и техническую воду. Всего доставлено более 22 тысяч тонн питьевой и свыше 93 тысяч тонн технической воды. Также российские спасатели помогают жителям в решении бытовых вопросов и оказании медицинской помощи.За минувшую неделю автомобильные колонны ведомства доставили более трех тысяч тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и на Украину. В составе груза — бутилированная вода, продукты, лекарства, предметы первой необходимости и строительные материалы.Кроме того, специалисты МЧС продолжают работы по разминированию территории и объектов инфраструктуры. Они обследовали площадь почти в 195 гектаров и обезвредили около 43 тысяч взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20220629/dnr-1799123189.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

москва

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, москва