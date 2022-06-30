https://ria.ru/20220630/zapad-1799424170.html
Запад использует украинцев как расходный материал, заявил Путин
Запад использует украинцев как расходный материал, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
Запад использует украинцев как расходный материал, заявил Путин
Западные страны цинично используют миллионы украинцев как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию, заявил президент Владимир РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:20
2022-06-30T21:20
2022-06-30T23:56
специальная военная операция на украине
россия
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
владимир путин
в мире
ближний восток
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Западные страны цинично используют миллионы украинцев как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию, заявил президент Владимир Путин во время выступления в штаб-квартире СВР по случаю 100-летия отечественной нелегальной разведки.В качестве подтверждения он привел судьбу стран и народов Ближнего Востока, а также других регионов мира, обратив внимание, что то же самое западные страны сегодня делают с украинцами.По словам Путина, попытки сдержать Россию обусловлены стремлением не дать ей развиваться необходимыми темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей."Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией", — подчеркнул российский лидер.Президент также заявил, что Запад сам загнал себя в ловушку, поскольку не смог проанализировать ситуацию в мире и увидеть ослабление своего влияния.Он убежден, что это демонстрирует нежелание "смотреть правде в глаза" и в итоге увеличивает риск необдуманных шагов.Россия, в свою очередь, обладает большим количеством единомышленников в мире — стран, которые хотят двигаться по собственному пути, основанному на многосторонности, заключил глава государства.
https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о ловушке, в которую попал Запад и попытках сдержать развитие России
Путин о ловушке, в которую попал Запад и попытках сдержать развитие России
2022-06-30T21:20
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PT2M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин, в мире, ближний восток
21:20 30.06.2022 (обновлено: 23:56 30.06.2022)
Запад использует украинцев как расходный материал, заявил Путин
Путин: Запад использует миллионы украинцев как расходный материал в геополитических играх
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Западные страны цинично используют миллионы украинцев как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию, заявил президент Владимир Путин во время выступления в штаб-квартире СВР по случаю 100-летия отечественной нелегальной разведки.
"Так называемый коллективный Запад <…> в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма, миром по-американски, миром для избранных, в котором права остальных попросту попираются", — отметил глава государства.
В качестве подтверждения он привел судьбу стран и народов Ближнего Востока, а также других регионов мира, обратив внимание, что то же самое западные страны сегодня делают с украинцами.
По словам Путина, попытки сдержать Россию
обусловлены стремлением не дать ей развиваться необходимыми темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей.
"Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией", — подчеркнул российский лидер.
Президент также заявил, что Запад сам загнал себя в ловушку, поскольку не смог проанализировать ситуацию в мире и увидеть ослабление своего влияния.
"Запад пытается игнорировать неудобную для себя реальность, формирование многополярного мироустройства. <...> В своей практической политике руководствуются одной целью — любыми средствами сохранить свое доминирование", — пояснил Путин.
Он убежден, что это демонстрирует нежелание "смотреть правде в глаза" и в итоге увеличивает риск необдуманных шагов.
Россия, в свою очередь, обладает большим количеством единомышленников в мире — стран, которые хотят двигаться по собственному пути, основанному на многосторонности, заключил глава государства.