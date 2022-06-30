https://ria.ru/20220630/zapad-1799424170.html

Запад использует украинцев как расходный материал, заявил Путин

Запад использует украинцев как расходный материал, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022

Запад использует украинцев как расходный материал, заявил Путин

Западные страны цинично используют миллионы украинцев как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию, заявил президент Владимир РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T21:20

2022-06-30T21:20

2022-06-30T23:56

специальная военная операция на украине

россия

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир путин

в мире

ближний восток

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Западные страны цинично используют миллионы украинцев как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию, заявил президент Владимир Путин во время выступления в штаб-квартире СВР по случаю 100-летия отечественной нелегальной разведки.В качестве подтверждения он привел судьбу стран и народов Ближнего Востока, а также других регионов мира, обратив внимание, что то же самое западные страны сегодня делают с украинцами.По словам Путина, попытки сдержать Россию обусловлены стремлением не дать ей развиваться необходимыми темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей."Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией", — подчеркнул российский лидер.Президент также заявил, что Запад сам загнал себя в ловушку, поскольку не смог проанализировать ситуацию в мире и увидеть ослабление своего влияния.Он убежден, что это демонстрирует нежелание "смотреть правде в глаза" и в итоге увеличивает риск необдуманных шагов.Россия, в свою очередь, обладает большим количеством единомышленников в мире — стран, которые хотят двигаться по собственному пути, основанному на многосторонности, заключил глава государства.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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Путин о ловушке, в которую попал Запад и попытках сдержать развитие России Путин о ловушке, в которую попал Запад и попытках сдержать развитие России 2022-06-30T21:20 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

россия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин, в мире, ближний восток