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Медведев надеется, что Запад сможет признать свои просчеты и покаяться - РИА Новости, 30.06.2022
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Медведев надеется, что Запад сможет признать свои просчеты и покаяться
Медведев надеется, что Запад сможет признать свои просчеты и покаяться - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев надеется, что Запад сможет признать свои просчеты и покаяться
Надежда, что у Запада хватит храбрости признать свои просчеты и покаяться в собственной глупости, остается, если нет - мы проживем без них, заявил... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:00
2022-06-30T13:02
дмитрий медведев
в мире
россия
евросоюз
нато
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Надежда, что у Запада хватит храбрости признать свои просчеты и покаяться в собственной глупости, остается, если нет - мы проживем без них, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Надежды определенные остаются, надежа, как известно, умирает последней. Это надежда слабая. Это надежда на то, что у наших бывших западных партнеров хватит храбрости признать свои стратегические просчеты, затронувшие, по оценкам той же самой ООН, более 1,5 млрд человек и спровоцировавшие всплеск глобальной инфляции, дефицит продовольствия и рост бедности. Отринуть порочную практику незаконного экстерриториального применения законодательства и дискриминационного отношения ко всему, что имеет российские корни. Просто покаяться в собственной глупости", - сказал он на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума."Если этого не будет, мы проживем и без них. Как это было в XX веке на протяжении десятилетий. Тем более, что мир сегодня совсем не сводится к границам западных стран", - добавил Медведев.
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дмитрий медведев, в мире, россия, евросоюз, нато
13:00 30.06.2022 (обновлено: 13:02 30.06.2022)
 
Медведев надеется, что Запад сможет признать свои просчеты и покаяться

Медведев надеется, что у Запада хватит храбрости признать свои просчеты и покаяться

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Надежда, что у Запада хватит храбрости признать свои просчеты и покаяться в собственной глупости, остается, если нет - мы проживем без них, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Надежды определенные остаются, надежа, как известно, умирает последней. Это надежда слабая. Это надежда на то, что у наших бывших западных партнеров хватит храбрости признать свои стратегические просчеты, затронувшие, по оценкам той же самой ООН, более 1,5 млрд человек и спровоцировавшие всплеск глобальной инфляции, дефицит продовольствия и рост бедности. Отринуть порочную практику незаконного экстерриториального применения законодательства и дискриминационного отношения ко всему, что имеет российские корни. Просто покаяться в собственной глупости", - сказал он на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.
"Если этого не будет, мы проживем и без них. Как это было в XX веке на протяжении десятилетий. Тем более, что мир сегодня совсем не сводится к границам западных стран", - добавил Медведев.
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 00:48
Глава "Ростеха" обвинил Запад в предательстве России
 
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