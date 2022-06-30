https://ria.ru/20220630/zapad-1799239927.html

Медведев надеется, что Запад сможет признать свои просчеты и покаяться

Медведев надеется, что Запад сможет признать свои просчеты и покаяться - РИА Новости, 30.06.2022

Медведев надеется, что Запад сможет признать свои просчеты и покаяться

Надежда, что у Запада хватит храбрости признать свои просчеты и покаяться в собственной глупости, остается, если нет - мы проживем без них, заявил... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:00

2022-06-30T13:00

2022-06-30T13:02

дмитрий медведев

в мире

россия

евросоюз

нато

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Надежда, что у Запада хватит храбрости признать свои просчеты и покаяться в собственной глупости, остается, если нет - мы проживем без них, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Надежды определенные остаются, надежа, как известно, умирает последней. Это надежда слабая. Это надежда на то, что у наших бывших западных партнеров хватит храбрости признать свои стратегические просчеты, затронувшие, по оценкам той же самой ООН, более 1,5 млрд человек и спровоцировавшие всплеск глобальной инфляции, дефицит продовольствия и рост бедности. Отринуть порочную практику незаконного экстерриториального применения законодательства и дискриминационного отношения ко всему, что имеет российские корни. Просто покаяться в собственной глупости", - сказал он на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума."Если этого не будет, мы проживем и без них. Как это было в XX веке на протяжении десятилетий. Тем более, что мир сегодня совсем не сводится к границам западных стран", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220615/chemezov-1795336400.html

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, в мире, россия, евросоюз, нато