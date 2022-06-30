Рейтинг@Mail.ru
Запад восемь лет готовился к действиям против России, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/zapad-1799142657.html
Запад восемь лет готовился к действиям против России, заявил Путин
Запад восемь лет готовился к действиям против России, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
Запад восемь лет готовился к действиям против России, заявил Путин
Президент Владимир Путин заявил, что для России не было неожиданностью, что Запад готовился к активным действия против нее с 2014 года. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T01:00
2022-06-30T01:00
россия
украина
сша
нато
в мире
владимир путин
ашхабад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_239:0:2814:1448_1920x0_80_0_0_f836093783049301bceecfee9242d3ec.jpg
АШХАБАД, 30 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что для России не было неожиданностью, что Запад готовился к активным действия против нее с 2014 года.Путин отметил, что США давно объявили Россию внешним врагом, перед приписываемой угрозы со стороны которого можно было бы объединить союзников вокруг себя. По его словам, Иран "не очень подходил к этому, Россия подходит лучше, мы дали такой шанс объединить вокруг себя всех союзников"."Ничего нового для нас нет. И это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили, а именно о том, что блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны. Нам все время на это отвечали, что НАТО изменилась, что это теперь скорее всего политический союз. Но все искали повода и возможности придать им новый импульс именно как военной организации. Ну вот, пожалуйста, они это делают. Ничего для нас нового здесь нет", — сказал Путин.Говоря об Украине и звучащих на Западе словах о победе на поле боя, президент России заметил, что "с какого-то момента о чем-то договорились, потом они от своих договоренностей, извините за моветон, отъехали, отошли"."Но призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от дальнейших переговоров — это подтверждает только наши предположения о том, что Украина, благо украинского народа — это не цель объединенного Запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов. То есть руками украинцев, руками украинского народа натовцы и ведущие страны НАТО просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а… свои имперские амбиции, вот и все", — сказал Путин.По его словам, то, что они всегда говорили о своей исключительности, и тезис о том, что "кто не с нами, тот против нас" — это все проявление той же политики.
https://ria.ru/20220629/putin-1799135090.html
https://ria.ru/20220628/kompanii-1798589583.html
россия
украина
сша
ашхабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_504:0:2564:1545_1920x0_80_0_0_05213ac0b6ce33cdade4be12f7d05717.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, нато, в мире, владимир путин, ашхабад
01:00 30.06.2022
 
Запад восемь лет готовился к действиям против России, заявил Путин

Путин: для нас не новость, что Запад восемь лет готовился к действиям против России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 30 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что для России не было неожиданностью, что Запад готовился к активным действия против нее с 2014 года.
"Мы должны относиться к этому как к факту. То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью. Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов", — сказал он журналистам.
Путин отметил, что США давно объявили Россию внешним врагом, перед приписываемой угрозы со стороны которого можно было бы объединить союзников вокруг себя. По его словам, Иран "не очень подходил к этому, Россия подходит лучше, мы дали такой шанс объединить вокруг себя всех союзников".
"Ничего нового для нас нет. И это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили, а именно о том, что блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны. Нам все время на это отвечали, что НАТО изменилась, что это теперь скорее всего политический союз. Но все искали повода и возможности придать им новый импульс именно как военной организации. Ну вот, пожалуйста, они это делают. Ничего для нас нового здесь нет", — сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 23:25
Путин высказался о расширении НАТО, спецоперации и выпадах лидеров G7
Говоря об Украине и звучащих на Западе словах о победе на поле боя, президент России заметил, что "с какого-то момента о чем-то договорились, потом они от своих договоренностей, извините за моветон, отъехали, отошли".
"Но призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от дальнейших переговоров — это подтверждает только наши предположения о том, что Украина, благо украинского народа — это не цель объединенного Запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов. То есть руками украинцев, руками украинского народа натовцы и ведущие страны НАТО просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а… свои имперские амбиции, вот и все", — сказал Путин.
По его словам, то, что они всегда говорили о своей исключительности, и тезис о том, что "кто не с нами, тот против нас" — это все проявление той же политики.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 00:24
Запад признал невозможность отделить Россию от мира, заявил Медведев
 
РоссияУкраинаСШАНАТОВ миреВладимир ПутинАшхабад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала