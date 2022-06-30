Запад восемь лет готовился к действиям против России, заявил Путин
Путин: для нас не новость, что Запад восемь лет готовился к действиям против России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
АШХАБАД, 30 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что для России не было неожиданностью, что Запад готовился к активным действия против нее с 2014 года.
"Мы должны относиться к этому как к факту. То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью. Именно этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов", — сказал он журналистам.
"Ничего нового для нас нет. И это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили, а именно о том, что блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны. Нам все время на это отвечали, что НАТО изменилась, что это теперь скорее всего политический союз. Но все искали повода и возможности придать им новый импульс именно как военной организации. Ну вот, пожалуйста, они это делают. Ничего для нас нового здесь нет", — сказал Путин.
Говоря об Украине и звучащих на Западе словах о победе на поле боя, президент России заметил, что "с какого-то момента о чем-то договорились, потом они от своих договоренностей, извините за моветон, отъехали, отошли".
"Но призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от дальнейших переговоров — это подтверждает только наши предположения о том, что Украина, благо украинского народа — это не цель объединенного Запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов. То есть руками украинцев, руками украинского народа натовцы и ведущие страны НАТО просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а… свои имперские амбиции, вот и все", — сказал Путин.
По его словам, то, что они всегда говорили о своей исключительности, и тезис о том, что "кто не с нами, тот против нас" — это все проявление той же политики.