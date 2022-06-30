https://ria.ru/20220630/zapad-1799142657.html

Запад восемь лет готовился к действиям против России, заявил Путин

Запад восемь лет готовился к действиям против России, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022

Запад восемь лет готовился к действиям против России, заявил Путин

Президент Владимир Путин заявил, что для России не было неожиданностью, что Запад готовился к активным действия против нее с 2014 года. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T01:00

2022-06-30T01:00

2022-06-30T01:00

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ашхабад

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АШХАБАД, 30 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что для России не было неожиданностью, что Запад готовился к активным действия против нее с 2014 года.Путин отметил, что США давно объявили Россию внешним врагом, перед приписываемой угрозы со стороны которого можно было бы объединить союзников вокруг себя. По его словам, Иран "не очень подходил к этому, Россия подходит лучше, мы дали такой шанс объединить вокруг себя всех союзников"."Ничего нового для нас нет. И это лишний раз подтверждает то, о чем мы все время говорили, а именно о том, что блок НАТО — это рудимент прошлой эпохи, эпохи холодной войны. Нам все время на это отвечали, что НАТО изменилась, что это теперь скорее всего политический союз. Но все искали повода и возможности придать им новый импульс именно как военной организации. Ну вот, пожалуйста, они это делают. Ничего для нас нового здесь нет", — сказал Путин.Говоря об Украине и звучащих на Западе словах о победе на поле боя, президент России заметил, что "с какого-то момента о чем-то договорились, потом они от своих договоренностей, извините за моветон, отъехали, отошли"."Но призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от дальнейших переговоров — это подтверждает только наши предположения о том, что Украина, благо украинского народа — это не цель объединенного Запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов. То есть руками украинцев, руками украинского народа натовцы и ведущие страны НАТО просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а… свои имперские амбиции, вот и все", — сказал Путин.По его словам, то, что они всегда говорили о своей исключительности, и тезис о том, что "кто не с нами, тот против нас" — это все проявление той же политики.

https://ria.ru/20220629/putin-1799135090.html

https://ria.ru/20220628/kompanii-1798589583.html

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россия, украина, сша, нато, в мире, владимир путин, ашхабад