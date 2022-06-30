Рейтинг@Mail.ru
Запад воздвиг фундамент нового "железного занавеса", заявил Макей - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/zanaves-1799306887.html
Запад воздвиг фундамент нового "железного занавеса", заявил Макей
Запад воздвиг фундамент нового "железного занавеса", заявил Макей - РИА Новости, 30.06.2022
Запад воздвиг фундамент нового "железного занавеса", заявил Макей
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад уже воздвиг фундамент "железного занавеса". РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:58
2022-06-30T16:37
владимир макей
белоруссия
в мире
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758449120_0:82:3080:1814_1920x0_80_0_0_5ba4c96aea052fad0f27ac117392b8db.jpg
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад уже воздвиг фундамент "железного занавеса"."Очертания этого железного занавеса уже не только маячат на горизонте. Фактически фундамент его уже воздвигнут", - сказал Макей журналистам по итогам переговоров в Минске со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он подчеркнул, что речь идет не только свертывании политических контактов, ограничениях в торговле, логистике, передвижении граждан, но и о физическом "занавесе" - заграждении на границе с Белоруссией, которое возводят сопредельные страны ЕС.Министр подчеркнул, что на этот раз "железный занавес" воздвигается самими западниками. В этой связи он высказал недоумение, как Запад "собирается продвигать демократию и "заботиться" о правах человека в тех странах, от которых отгораживается".
https://ria.ru/20220628/zanaves-1798589464.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758449120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc735417aafb4c714f1a1ad3ca3aa5e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир макей , белоруссия, в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
15:58 30.06.2022 (обновлено: 16:37 30.06.2022)
 
Запад воздвиг фундамент нового "железного занавеса", заявил Макей

Макей считает, что Запад воздвиг фундамент "железного занавеса" с Белоруссией и Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад уже воздвиг фундамент "железного занавеса".
"Очертания этого железного занавеса уже не только маячат на горизонте. Фактически фундамент его уже воздвигнут", - сказал Макей журналистам по итогам переговоров в Минске со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он подчеркнул, что речь идет не только свертывании политических контактов, ограничениях в торговле, логистике, передвижении граждан, но и о физическом "занавесе" - заграждении на границе с Белоруссией, которое возводят сопредельные страны ЕС.
Министр подчеркнул, что на этот раз "железный занавес" воздвигается самими западниками. В этой связи он высказал недоумение, как Запад "собирается продвигать демократию и "заботиться" о правах человека в тех странах, от которых отгораживается".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 00:21
Россия сделает "немаленькие дырки" в железном занавесе, заявил Медведев
 
Владимир МакейБелоруссияВ миреРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала