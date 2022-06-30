https://ria.ru/20220630/zanaves-1799306887.html

Запад воздвиг фундамент нового "железного занавеса", заявил Макей

Запад воздвиг фундамент нового "железного занавеса", заявил Макей - РИА Новости, 30.06.2022

Запад воздвиг фундамент нового "железного занавеса", заявил Макей

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад уже воздвиг фундамент "железного занавеса". РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:58

2022-06-30T15:58

2022-06-30T16:37

владимир макей

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евросоюз

санкции в отношении россии

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад уже воздвиг фундамент "железного занавеса"."Очертания этого железного занавеса уже не только маячат на горизонте. Фактически фундамент его уже воздвигнут", - сказал Макей журналистам по итогам переговоров в Минске со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он подчеркнул, что речь идет не только свертывании политических контактов, ограничениях в торговле, логистике, передвижении граждан, но и о физическом "занавесе" - заграждении на границе с Белоруссией, которое возводят сопредельные страны ЕС.Министр подчеркнул, что на этот раз "железный занавес" воздвигается самими западниками. В этой связи он высказал недоумение, как Запад "собирается продвигать демократию и "заботиться" о правах человека в тех странах, от которых отгораживается".

https://ria.ru/20220628/zanaves-1798589464.html

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Кирилл Волков

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