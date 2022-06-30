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Суд приговорил генерала МВД к семи годам за вымогательство взятки - РИА Новости, 30.06.2022
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Суд приговорил генерала МВД к семи годам за вымогательство взятки
Суд приговорил генерала МВД к семи годам за вымогательство взятки - РИА Новости, 30.06.2022
Суд приговорил генерала МВД к семи годам за вымогательство взятки
Хамовнический суд Москвы приговорил к 7 годам колонии и штрафу в 30 миллионов рублей генерал-майора МВД Александра Мельникова, пытавшегося получить взятку в 100 РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:26
2022-06-30T15:26
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
москва
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к 7 годам колонии и штрафу в 30 миллионов рублей генерал-майора МВД Александра Мельникова, пытавшегося получить взятку в 100 миллионов рублей за прекращение уголовного дела на бизнесмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд признал виновным Мельникова… и назначил наказание в виде 7 лет колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.Как следует из материалов дела, в 2019 году Мельников, занимавший пост первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД, и начальник службы криминальной милиции ОМВД "Пресненский" Иван Виков добились возбуждения уголовного дела против предпринимателя, а затем послали к нему Андрея Фролова и Андрея Викола, предложивших за взятку в 100 миллионов рублей закрыть дело. После передачи первого платежа в 30 миллионов рублей Мельников был задержан.
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россия
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, москва
15:26 30.06.2022
 
Суд приговорил генерала МВД к семи годам за вымогательство взятки

Суд приговорил генерала МВД Мельникова к семи годам за вымогательство ста миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБывший первый замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александр Мельников
Бывший первый замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александр Мельников - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бывший первый замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александр Мельников. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к 7 годам колонии и штрафу в 30 миллионов рублей генерал-майора МВД Александра Мельникова, пытавшегося получить взятку в 100 миллионов рублей за прекращение уголовного дела на бизнесмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал виновным Мельникова… и назначил наказание в виде 7 лет колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.
Как следует из материалов дела, в 2019 году Мельников, занимавший пост первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД, и начальник службы криминальной милиции ОМВД "Пресненский" Иван Виков добились возбуждения уголовного дела против предпринимателя, а затем послали к нему Андрея Фролова и Андрея Викола, предложивших за взятку в 100 миллионов рублей закрыть дело. После передачи первого платежа в 30 миллионов рублей Мельников был задержан.
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 15:23
Замглавы самарского УМВД получил десять лет колонии за крупные взятки
 
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