https://ria.ru/20220630/vzyatka-1799289543.html

Суд приговорил генерала МВД к семи годам за вымогательство взятки

Суд приговорил генерала МВД к семи годам за вымогательство взятки - РИА Новости, 30.06.2022

Суд приговорил генерала МВД к семи годам за вымогательство взятки

Хамовнический суд Москвы приговорил к 7 годам колонии и штрафу в 30 миллионов рублей генерал-майора МВД Александра Мельникова, пытавшегося получить взятку в 100 РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:26

2022-06-30T15:26

2022-06-30T15:26

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к 7 годам колонии и штрафу в 30 миллионов рублей генерал-майора МВД Александра Мельникова, пытавшегося получить взятку в 100 миллионов рублей за прекращение уголовного дела на бизнесмена, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд признал виновным Мельникова… и назначил наказание в виде 7 лет колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.Как следует из материалов дела, в 2019 году Мельников, занимавший пост первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД, и начальник службы криминальной милиции ОМВД "Пресненский" Иван Виков добились возбуждения уголовного дела против предпринимателя, а затем послали к нему Андрея Фролова и Андрея Викола, предложивших за взятку в 100 миллионов рублей закрыть дело. После передачи первого платежа в 30 миллионов рублей Мельников был задержан.

https://ria.ru/20220620/vzyatki-1796772157.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, москва