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В Херсоне прогремел взрыв - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Херсоне прогремел взрыв
В Херсоне прогремел взрыв - РИА Новости, 30.06.2022
В Херсоне прогремел взрыв
Самодельное взрывное устройство сработало в четверг рядом со следственным изолятором в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:33
2022-06-30T20:52
херсон
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство сработало в четверг рядом со следственным изолятором в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости."Взрыв произошел в районе СИЗО", - сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.СВУ было заложено на заборе у парка через дорогу от учреждения.В результате взрыва нанесен незначительный материальный ущерб, пострадавших в результате произошедшего нет.
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херсон, ситуация в днр и лнр
19:33 30.06.2022 (обновлено: 20:52 30.06.2022)
 
В Херсоне прогремел взрыв

При взрыве в районе Херсонского СИЗО пострадавших нет

На месте взрыва СВУ рядом с СИЗО в Херсоне
На месте взрыва СВУ рядом с СИЗО в Херсоне
На месте взрыва СВУ рядом с СИЗО в Херсоне
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство сработало в четверг рядом со следственным изолятором в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости.
"Взрыв произошел в районе СИЗО", - сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
СВУ было заложено на заборе у парка через дорогу от учреждения.
В результате взрыва нанесен незначительный материальный ущерб, пострадавших в результате произошедшего нет.
На месте взрыва в Херсоне. 7 июня 2022
7 июня, 12:58Специальная военная операция на Украине
В кафе в Херсоне прогремел взрыв
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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