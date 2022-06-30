https://ria.ru/20220630/vzryv-1799395390.html

В Херсоне прогремел взрыв

В Херсоне прогремел взрыв - РИА Новости, 30.06.2022

В Херсоне прогремел взрыв

Самодельное взрывное устройство сработало в четверг рядом со следственным изолятором в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:33

2022-06-30T19:33

2022-06-30T20:52

херсон

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство сработало в четверг рядом со следственным изолятором в Херсоне, передает корреспондент РИА Новости."Взрыв произошел в районе СИЗО", - сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.СВУ было заложено на заборе у парка через дорогу от учреждения.В результате взрыва нанесен незначительный материальный ущерб, пострадавших в результате произошедшего нет.

https://ria.ru/20220607/vzryv-1793711055.html

херсон

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херсон, ситуация в днр и лнр