https://ria.ru/20220630/vystuplenie-1799403977.html

Путин посвятит одно из своих следующих выступлений анализу ситуации в мире

Путин посвятит одно из своих следующих выступлений анализу ситуации в мире - РИА Новости, 30.06.2022

Путин посвятит одно из своих следующих выступлений анализу ситуации в мире

Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире, об этом нужен... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T20:04

2022-06-30T20:04

2022-06-30T21:52

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире, об этом нужен отдельный разговор.По его словам, может быть выбран и какой-то другой формат на этот счет."Безусловно, необходим отдельный разговор о такой модели, о нашем видении будущего, о повестке, которая бы объединяла, а не разъединяла человечество", - подчеркнул Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/peskov-1799386763.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин