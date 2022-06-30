https://ria.ru/20220630/vystuplenie-1799403977.html
Путин посвятит одно из своих следующих выступлений анализу ситуации в мире
Путин посвятит одно из своих следующих выступлений анализу ситуации в мире - РИА Новости, 30.06.2022
Путин посвятит одно из своих следующих выступлений анализу ситуации в мире
Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире, об этом нужен... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:04
2022-06-30T20:04
2022-06-30T21:52
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире, об этом нужен отдельный разговор.По его словам, может быть выбран и какой-то другой формат на этот счет."Безусловно, необходим отдельный разговор о такой модели, о нашем видении будущего, о повестке, которая бы объединяла, а не разъединяла человечество", - подчеркнул Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин
20:04 30.06.2022 (обновлено: 21:52 30.06.2022)
Путин посвятит одно из своих следующих выступлений анализу ситуации в мире
Путин намерен посвятить одно из своих публичных выступлений анализу ситуации в мире
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире, об этом нужен отдельный разговор.
"Считаю необходимым посвятить (анализу развития ситуации в мире - ред.) одно из своих следующих выступлений", - сказал Путин, выступая в четверг в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ по случаю столетия отечественной нелегальной разведки.
По его словам, может быть выбран и какой-то другой формат на этот счет.
"Безусловно, необходим отдельный разговор о такой модели, о нашем видении будущего, о повестке, которая бы объединяла, а не разъединяла человечество", - подчеркнул Путин.