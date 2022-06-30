Опыт Приамурья в выплатах за жилье после ЧС распространят на другие регионы
Опыт Амурской области в выплатах за жилье после ЧС распространят на другие регионы
Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн — РИА Новости. Разработанный властями Приамурья механизм оперативных выплат для восстановления жилья, пострадавшего от ЧС, рекомендован для внедрения в других регионах, сообщает областное правительство.
"Региональная практика "Восстановление жилья после ЧС: оперативные социальные выплаты" опубликована на федеральной цифровой платформе, созданной для обмена и распространения лучших практик "Смартека" — smarteka.com", — говорится в сообщении.
Глава Приамурья Василий Орлов отметил, что власти региона разработали эффективный механизм оперативных выплат для восстановления жилья, пострадавшего от ЧС.
"Подобный комплексный подход был применен впервые в России в ходе устранения последствий ЧС в Приамурье в 2019-2021 годах. В результате для граждан приобретены 327 жилых помещений, капитально отремонтировано — 621. Модераторы "Смартеки" отметили новизну и достаточный потенциал для системного тиражирования этой практики. Опыт Амурской области рекомендован для внедрения в других регионах", — приводятся в сообщении слова Орлова.
Основные задачи практики — в короткие сроки обеспечить жильем людей, чьи дома пострадали в результате ЧС. Социальные выплаты на ремонт или покупку жилых помещений перечисляются на специальные счета в банках по типу счетов эскроу. По данным властей, такой подход гарантирует прозрачность сделок при использовании гражданами средств. Кроме того, жилье перед сделкой проверяют.
Чтобы использовать выплату для покупки жилья, нужно выбрать объект и предоставить в управление социальной защиты проект договора купли-продажи и уведомление о предоставлении выплаты. После этого жилье обследуется. Срок подготовки заключения составляет 5 рабочих дней.