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Опыт Приамурья в выплатах за жилье после ЧС распространят на другие регионы - РИА Новости, 30.06.2022
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Амурская область
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Опыт Приамурья в выплатах за жилье после ЧС распространят на другие регионы
Опыт Приамурья в выплатах за жилье после ЧС распространят на другие регионы - РИА Новости, 30.06.2022
Опыт Приамурья в выплатах за жилье после ЧС распространят на другие регионы
Разработанный властями Приамурья механизм оперативных выплат для восстановления жилья, пострадавшего от ЧС, рекомендован для внедрения в других регионах,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T04:39
2022-06-30T04:39
амурская область
общество
россия
василий орлов (губернатор)
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн — РИА Новости. Разработанный властями Приамурья механизм оперативных выплат для восстановления жилья, пострадавшего от ЧС, рекомендован для внедрения в других регионах, сообщает областное правительство.Глава Приамурья Василий Орлов отметил, что власти региона разработали эффективный механизм оперативных выплат для восстановления жилья, пострадавшего от ЧС."Подобный комплексный подход был применен впервые в России в ходе устранения последствий ЧС в Приамурье в 2019-2021 годах. В результате для граждан приобретены 327 жилых помещений, капитально отремонтировано — 621. Модераторы "Смартеки" отметили новизну и достаточный потенциал для системного тиражирования этой практики. Опыт Амурской области рекомендован для внедрения в других регионах", — приводятся в сообщении слова Орлова.Основные задачи практики — в короткие сроки обеспечить жильем людей, чьи дома пострадали в результате ЧС. Социальные выплаты на ремонт или покупку жилых помещений перечисляются на специальные счета в банках по типу счетов эскроу. По данным властей, такой подход гарантирует прозрачность сделок при использовании гражданами средств. Кроме того, жилье перед сделкой проверяют.Чтобы использовать выплату для покупки жилья, нужно выбрать объект и предоставить в управление социальной защиты проект договора купли-продажи и уведомление о предоставлении выплаты. После этого жилье обследуется. Срок подготовки заключения составляет 5 рабочих дней.
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общество, россия, василий орлов (губернатор), благовещенск
04:39 30.06.2022
 
Опыт Приамурья в выплатах за жилье после ЧС распространят на другие регионы

Опыт Амурской области в выплатах за жилье после ЧС распространят на другие регионы

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн — РИА Новости. Разработанный властями Приамурья механизм оперативных выплат для восстановления жилья, пострадавшего от ЧС, рекомендован для внедрения в других регионах, сообщает областное правительство.
"Региональная практика "Восстановление жилья после ЧС: оперативные социальные выплаты" опубликована на федеральной цифровой платформе, созданной для обмена и распространения лучших практик "Смартека" — smarteka.com", — говорится в сообщении.
Глава Приамурья Василий Орлов отметил, что власти региона разработали эффективный механизм оперативных выплат для восстановления жилья, пострадавшего от ЧС.
"Подобный комплексный подход был применен впервые в России в ходе устранения последствий ЧС в Приамурье в 2019-2021 годах. В результате для граждан приобретены 327 жилых помещений, капитально отремонтировано — 621. Модераторы "Смартеки" отметили новизну и достаточный потенциал для системного тиражирования этой практики. Опыт Амурской области рекомендован для внедрения в других регионах", — приводятся в сообщении слова Орлова.
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Основные задачи практики — в короткие сроки обеспечить жильем людей, чьи дома пострадали в результате ЧС. Социальные выплаты на ремонт или покупку жилых помещений перечисляются на специальные счета в банках по типу счетов эскроу. По данным властей, такой подход гарантирует прозрачность сделок при использовании гражданами средств. Кроме того, жилье перед сделкой проверяют.
Чтобы использовать выплату для покупки жилья, нужно выбрать объект и предоставить в управление социальной защиты проект договора купли-продажи и уведомление о предоставлении выплаты. После этого жилье обследуется. Срок подготовки заключения составляет 5 рабочих дней.
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Амурская областьОбществоРоссияВасилий Орлов (губернатор)Благовещенск
 
 
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