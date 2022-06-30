https://ria.ru/20220630/vrachi-1799364844.html

В Уфе прооперировали семимесячную девочку из ЛНР с пороком сердца

В Уфе прооперировали семимесячную девочку из ЛНР с пороком сердца - РИА Новости, 30.06.2022

В Уфе прооперировали семимесячную девочку из ЛНР с пороком сердца

Врачи уфимского кардиоцентра успешно прооперировали семимесячную девочку из Луганской Народной Республики, семья которой временно переехала в Башкирию, сообщил... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:53

2022-06-30T17:53

2022-06-30T17:53

россия

общество

луганская народная республика

уфа

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УФА, 30 июн – РИА Новости. Врачи уфимского кардиоцентра успешно прооперировали семимесячную девочку из Луганской Народной Республики, семья которой временно переехала в Башкирию, сообщил глава региона Радий Хабиров.Хабиров в своем Telegram-канале рассказал, что малышка Ариша вместе с мамой Юлией попала в уфимский кардиоцентр около двух недель назад. Ребенка беспокоила одышка при физической нагрузке. Врачи поставили девочке диагноз - порок сердца. Ребенок нуждался в высококвалифицированной медицинской помощи."Аришка с папой, мамой и старшим братиком приехали в Уфу из Луганской Народной Республики. Понятно, почему родители долгое время, до Башкортостана, не могли обратиться к узким специалистам", - написал глава региона.По его словам, во время операции в республиканском кардиоцентре бригада врачей под руководством детского кардиохирурга Нарата Янбекова выполнила коррекцию и пластику дефекта врожденного порока сердца девочки. Операция шла более двух часов."Сразу после операции у ребенка прекратилась одышка, малышка быстро пошла на поправку и уже сегодня ее выписали домой. Дальше за девочкой будет наблюдать детский кардиолог", - сообщил Хабиров.По его данным, ежегодно в республиканском кардиоцентре выполняют более 300 операций детям с врожденными пороками сердца, из них более 200 - в условиях искусственного кровообращения.

https://ria.ru/20220622/vrachi-1797241958.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, луганская народная республика, уфа