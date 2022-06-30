https://ria.ru/20220630/vrachi-1799364844.html
В Уфе прооперировали семимесячную девочку из ЛНР с пороком сердца
В Уфе прооперировали семимесячную девочку из ЛНР с пороком сердца - РИА Новости, 30.06.2022
В Уфе прооперировали семимесячную девочку из ЛНР с пороком сердца
Врачи уфимского кардиоцентра успешно прооперировали семимесячную девочку из Луганской Народной Республики, семья которой временно переехала в Башкирию, сообщил... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:53
2022-06-30T17:53
2022-06-30T17:53
россия
общество
луганская народная республика
уфа
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УФА, 30 июн – РИА Новости. Врачи уфимского кардиоцентра успешно прооперировали семимесячную девочку из Луганской Народной Республики, семья которой временно переехала в Башкирию, сообщил глава региона Радий Хабиров.Хабиров в своем Telegram-канале рассказал, что малышка Ариша вместе с мамой Юлией попала в уфимский кардиоцентр около двух недель назад. Ребенка беспокоила одышка при физической нагрузке. Врачи поставили девочке диагноз - порок сердца. Ребенок нуждался в высококвалифицированной медицинской помощи."Аришка с папой, мамой и старшим братиком приехали в Уфу из Луганской Народной Республики. Понятно, почему родители долгое время, до Башкортостана, не могли обратиться к узким специалистам", - написал глава региона.По его словам, во время операции в республиканском кардиоцентре бригада врачей под руководством детского кардиохирурга Нарата Янбекова выполнила коррекцию и пластику дефекта врожденного порока сердца девочки. Операция шла более двух часов."Сразу после операции у ребенка прекратилась одышка, малышка быстро пошла на поправку и уже сегодня ее выписали домой. Дальше за девочкой будет наблюдать детский кардиолог", - сообщил Хабиров.По его данным, ежегодно в республиканском кардиоцентре выполняют более 300 операций детям с врожденными пороками сердца, из них более 200 - в условиях искусственного кровообращения.
https://ria.ru/20220622/vrachi-1797241958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, луганская народная республика, уфа
В Уфе прооперировали семимесячную девочку из ЛНР с пороком сердца
Уфимские врачи успешно прооперировали семимесячную девочку из ЛНР с пороком сердца
УФА, 30 июн – РИА Новости.
Врачи уфимского кардиоцентра успешно прооперировали семимесячную девочку из Луганской Народной Республики, семья которой временно переехала в Башкирию, сообщил
глава региона Радий Хабиров.
Хабиров в своем Telegram-канале рассказал, что малышка Ариша вместе с мамой Юлией попала в уфимский кардиоцентр около двух недель назад. Ребенка беспокоила одышка при физической нагрузке. Врачи поставили девочке диагноз - порок сердца. Ребенок нуждался в высококвалифицированной медицинской помощи.
"Аришка с папой, мамой и старшим братиком приехали в Уфу
из Луганской Народной Республики
. Понятно, почему родители долгое время, до Башкортостана, не могли обратиться к узким специалистам", - написал глава региона.
По его словам, во время операции в республиканском кардиоцентре бригада врачей под руководством детского кардиохирурга Нарата Янбекова выполнила коррекцию и пластику дефекта врожденного порока сердца девочки. Операция шла более двух часов.
"Сразу после операции у ребенка прекратилась одышка, малышка быстро пошла на поправку и уже сегодня ее выписали домой. Дальше за девочкой будет наблюдать детский кардиолог", - сообщил Хабиров.
По его данным, ежегодно в республиканском кардиоцентре выполняют более 300 операций детям с врожденными пороками сердца, из них более 200 - в условиях искусственного кровообращения.