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В Уфе прооперировали семимесячную девочку из ЛНР с пороком сердца - РИА Новости, 30.06.2022
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В Уфе прооперировали семимесячную девочку из ЛНР с пороком сердца
В Уфе прооперировали семимесячную девочку из ЛНР с пороком сердца - РИА Новости, 30.06.2022
В Уфе прооперировали семимесячную девочку из ЛНР с пороком сердца
Врачи уфимского кардиоцентра успешно прооперировали семимесячную девочку из Луганской Народной Республики, семья которой временно переехала в Башкирию, сообщил... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:53
2022-06-30T17:53
россия
общество
луганская народная республика
уфа
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УФА, 30 июн – РИА Новости. Врачи уфимского кардиоцентра успешно прооперировали семимесячную девочку из Луганской Народной Республики, семья которой временно переехала в Башкирию, сообщил глава региона Радий Хабиров.Хабиров в своем Telegram-канале рассказал, что малышка Ариша вместе с мамой Юлией попала в уфимский кардиоцентр около двух недель назад. Ребенка беспокоила одышка при физической нагрузке. Врачи поставили девочке диагноз - порок сердца. Ребенок нуждался в высококвалифицированной медицинской помощи."Аришка с папой, мамой и старшим братиком приехали в Уфу из Луганской Народной Республики. Понятно, почему родители долгое время, до Башкортостана, не могли обратиться к узким специалистам", - написал глава региона.По его словам, во время операции в республиканском кардиоцентре бригада врачей под руководством детского кардиохирурга Нарата Янбекова выполнила коррекцию и пластику дефекта врожденного порока сердца девочки. Операция шла более двух часов."Сразу после операции у ребенка прекратилась одышка, малышка быстро пошла на поправку и уже сегодня ее выписали домой. Дальше за девочкой будет наблюдать детский кардиолог", - сообщил Хабиров.По его данным, ежегодно в республиканском кардиоцентре выполняют более 300 операций детям с врожденными пороками сердца, из них более 200 - в условиях искусственного кровообращения.
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россия, общество, луганская народная республика, уфа
17:53 30.06.2022
 
В Уфе прооперировали семимесячную девочку из ЛНР с пороком сердца

Уфимские врачи успешно прооперировали семимесячную девочку из ЛНР с пороком сердца

© Александр КондратюкВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Александр Кондратюк
Врачи во время операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 30 июн – РИА Новости. Врачи уфимского кардиоцентра успешно прооперировали семимесячную девочку из Луганской Народной Республики, семья которой временно переехала в Башкирию, сообщил глава региона Радий Хабиров.
Хабиров в своем Telegram-канале рассказал, что малышка Ариша вместе с мамой Юлией попала в уфимский кардиоцентр около двух недель назад. Ребенка беспокоила одышка при физической нагрузке. Врачи поставили девочке диагноз - порок сердца. Ребенок нуждался в высококвалифицированной медицинской помощи.
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"Аришка с папой, мамой и старшим братиком приехали в Уфу из Луганской Народной Республики. Понятно, почему родители долгое время, до Башкортостана, не могли обратиться к узким специалистам", - написал глава региона.
По его словам, во время операции в республиканском кардиоцентре бригада врачей под руководством детского кардиохирурга Нарата Янбекова выполнила коррекцию и пластику дефекта врожденного порока сердца девочки. Операция шла более двух часов.
"Сразу после операции у ребенка прекратилась одышка, малышка быстро пошла на поправку и уже сегодня ее выписали домой. Дальше за девочкой будет наблюдать детский кардиолог", - сообщил Хабиров.
По его данным, ежегодно в республиканском кардиоцентре выполняют более 300 операций детям с врожденными пороками сердца, из них более 200 - в условиях искусственного кровообращения.
 
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