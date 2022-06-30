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Белоруссия отменила визовый режим для поляков
Белоруссия отменила визовый режим для поляков - РИА Новости, 30.06.2022
Белоруссия отменила визовый режим для поляков
Белоруссия приняла решение о введении безвизового въезда для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря, сообщил белорусский государственный погранкомитет. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:03
2022-06-30T19:03
2022-06-30T19:37
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Белоруссия приняла решение о введении безвизового въезда для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря, сообщил белорусский государственный погранкомитет.Ранее безвизовый порядок въезда в Белоруссию был разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля по 15 мая, а затем продлен до конца этого года."В целях поддержания добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Нововведение будет действовать с 00 часов 1 июля по 31 декабря включительно", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Как поясняется в сообщении, для указанной категории граждан пересекать границу без визы будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границы. Также гражданам Польши будет разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. При въезде в Белоруссию в пункте пропуска достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения."Для безвизового въезда в Республику Беларусь необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту при следовании на автомобиле, а также иметь при себе медицинскую страховку. Для пересечения границы ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуется", - говорится в сообщении.По информации погранкомитета, с начала действия "безвиза" для жителей Литвы и Латвии такой возможностью воспользовались 88 649 иностранцев: 58 697 граждан Литвы, 7593 негражданина и 22359 граждан Латвии.
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белоруссия, польша, в мире, литва
19:03 30.06.2022 (обновлено: 19:37 30.06.2022)
Белоруссия отменила визовый режим для поляков
Белоруссия отменила визовый режим для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря
МИНСК, 30 июн – РИА Новости.
Белоруссия приняла решение о введении безвизового въезда для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря, сообщил
белорусский государственный погранкомитет.
Ранее безвизовый порядок въезда в Белоруссию
был разрешен для граждан Литвы
и граждан (неграждан) Латвии
с 15 апреля по 15 мая, а затем продлен до конца этого года.
"В целях поддержания добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши
. Нововведение будет действовать с 00 часов 1 июля по 31 декабря включительно", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как поясняется в сообщении, для указанной категории граждан пересекать границу без визы будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границы. Также гражданам Польши будет разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. При въезде в Белоруссию в пункте пропуска достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения.
"Для безвизового въезда в Республику Беларусь необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту при следовании на автомобиле, а также иметь при себе медицинскую страховку. Для пересечения границы ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуется", - говорится в сообщении.
По информации погранкомитета, с начала действия "безвиза" для жителей Литвы и Латвии такой возможностью воспользовались 88 649 иностранцев: 58 697 граждан Литвы, 7593 негражданина и 22359 граждан Латвии.