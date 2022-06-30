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В Тюмени установили личность женщины, давшей ребенку вейп
В Тюмени установили личность женщины, давшей ребенку вейп - РИА Новости, 30.06.2022
В Тюмени установили личность женщины, давшей ребенку вейп
Личность женщины, которая на остановке давала маленькой девочке электронную сигарету, установлена, в ситуации разбирается комиссия по делам несовершеннолетних,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:28
2022-06-30T17:28
2022-06-30T17:28
россия
происшествия
тюмень
тюменская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ТЮМЕНЬ, 30 июн - РИА Новости. Личность женщины, которая на остановке давала маленькой девочке электронную сигарету, установлена, в ситуации разбирается комиссия по делам несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.Ранее сообщалось, что полиция Тюмени устанавливает личность женщины, которая дала маленькому ребенку курить электронную сигарету. Видеоролик, в котором женщина дает вейп сидящей в коляске девочке, а также пускает ей пар в лицо, опубликовал в сети один из очевидцев."В ходе проверки информации, размещенной в сети интернет, было установлено, что это 32-летняя жительница Ялуторовского района. В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35 КоАП. Протокол направлен для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних", - пояснили в пресс-службе полиции.Статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях предполагает наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, влечет предупреждение или административный штраф в размере от 100 до 500 рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, тюмень, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Тюмени установили личность женщины, давшей ребенку вейп
В Тюмени полицейские установили личность женщины, давшей ребенку электронную сигарету