https://ria.ru/20220630/ukraina-1799428002.html
В Россию из Украины и Донбасса эвакуировали еще 23 тысячи человек
В Россию из Украины и Донбасса эвакуировали еще 23 тысячи человек - РИА Новости, 30.06.2022
В Россию из Украины и Донбасса эвакуировали еще 23 тысячи человек
В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуированы еще 23 тысячи человек, в том числе 3,1 тысячи детей, сообщил в четверг межведомственный... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T21:44
2022-06-30T21:44
2022-06-30T21:44
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В Россию из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуированы еще 23 тысячи человек, в том числе 3,1 тысячи детей, сообщил в четверг межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию."За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 23 тысячи 485 человек, в том числе 3176 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 миллиона 213 тысяч 687 человек, из которых 349 тысячи 771 ребенок", - говорится в заявлении.Государственную границу РФ уже пересекло 343 623 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4433, отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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здоровье - общество, россия, украина, донбасс
В Россию из Украины и Донбасса эвакуировали еще 23 тысячи человек
Координационный штаб: в Россию из Украины и Донбасса эвакуировали еще 23 485 человек