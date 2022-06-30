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Минобороны Украины заявило, что Киеву еще рано создавать форпост на Змеином - РИА Новости, 30.06.2022
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Минобороны Украины заявило, что Киеву еще рано создавать форпост на Змеином
Минобороны Украины заявило, что Киеву еще рано создавать форпост на Змеином - РИА Новости, 30.06.2022
Минобороны Украины заявило, что Киеву еще рано создавать форпост на Змеином
Киеву "слишком рано" создавать форпост на острове Змеиный, заявила в четверг руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг"... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:51
2022-06-30T20:51
в мире
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алексей громов
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Киеву "слишком рано" создавать форпост на острове Змеиный, заявила в четверг руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" минобороны Украины Наталья Гуменюк.В четверг в Минобороны РФ заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.При этом замначальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов в четверг заявил, что украинские военные намерены взять под контроль остров Змеиный."Мы должны следить за их поведением (ВС РФ - ред.) с точки зрения группировки кораблей и использования других сил. Еще слишком рано нам формировать форпост на острове Змеиный", - заявила Гуменюк в интервью CNN."Наши силы еще не высадились на острове", - отметила она.Как заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, Украина не получит никаких козырей от изменения ситуации на острове, а попытки украинских военных высадиться на Змеиный будут нейтрализованы Россией.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, здоровье - общество, алексей громов, константин сивков, россия, украина, оон, вооруженные силы рф
20:51 30.06.2022
 
Минобороны Украины заявило, что Киеву еще рано создавать форпост на Змеином

Минобороны Украины заявило, что Киеву слишком рано создавать форпост на острове Змеиный

CC BY-SA 4.0 / Фотонак / Остров Змеиный в Черном море
Остров Змеиный в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Фотонак /
Остров Змеиный в Черном море. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Киеву "слишком рано" создавать форпост на острове Змеиный, заявила в четверг руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" минобороны Украины Наталья Гуменюк.
В четверг в Минобороны РФ заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
При этом замначальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов в четверг заявил, что украинские военные намерены взять под контроль остров Змеиный.
"Мы должны следить за их поведением (ВС РФ - ред.) с точки зрения группировки кораблей и использования других сил. Еще слишком рано нам формировать форпост на острове Змеиный", - заявила Гуменюк в интервью CNN.
"Наши силы еще не высадились на острове", - отметила она.
Как заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, Украина не получит никаких козырей от изменения ситуации на острове, а попытки украинских военных высадиться на Змеиный будут нейтрализованы Россией.
Остров Змеиный в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 18:23Специальная военная операция на Украине
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В миреЗдоровье - ОбществоАлексей ГромовКонстантин СивковРоссияУкраинаООНВооруженные силы РФ
 
 
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