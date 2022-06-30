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Минобороны Украины заявило, что Киеву еще рано создавать форпост на Змеином
Минобороны Украины заявило, что Киеву еще рано создавать форпост на Змеином - РИА Новости, 30.06.2022
Минобороны Украины заявило, что Киеву еще рано создавать форпост на Змеином
Киеву "слишком рано" создавать форпост на острове Змеиный, заявила в четверг руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг"... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:51
2022-06-30T20:51
2022-06-30T20:51
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Киеву "слишком рано" создавать форпост на острове Змеиный, заявила в четверг руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" минобороны Украины Наталья Гуменюк.В четверг в Минобороны РФ заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.При этом замначальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов в четверг заявил, что украинские военные намерены взять под контроль остров Змеиный."Мы должны следить за их поведением (ВС РФ - ред.) с точки зрения группировки кораблей и использования других сил. Еще слишком рано нам формировать форпост на острове Змеиный", - заявила Гуменюк в интервью CNN."Наши силы еще не высадились на острове", - отметила она.Как заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, Украина не получит никаких козырей от изменения ситуации на острове, а попытки украинских военных высадиться на Змеиный будут нейтрализованы Россией.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, здоровье - общество, алексей громов, константин сивков, россия, украина, оон, вооруженные силы рф
Минобороны Украины заявило, что Киеву еще рано создавать форпост на Змеином
Минобороны Украины заявило, что Киеву слишком рано создавать форпост на острове Змеиный