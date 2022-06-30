https://ria.ru/20220630/ukraina-1799419945.html

Минобороны Украины заявило, что Киеву еще рано создавать форпост на Змеином

Минобороны Украины заявило, что Киеву еще рано создавать форпост на Змеином - РИА Новости, 30.06.2022

Минобороны Украины заявило, что Киеву еще рано создавать форпост на Змеином

Киеву "слишком рано" создавать форпост на острове Змеиный, заявила в четверг руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг"... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T20:51

2022-06-30T20:51

2022-06-30T20:51

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Киеву "слишком рано" создавать форпост на острове Змеиный, заявила в четверг руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" минобороны Украины Наталья Гуменюк.В четверг в Минобороны РФ заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.При этом замначальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов в четверг заявил, что украинские военные намерены взять под контроль остров Змеиный."Мы должны следить за их поведением (ВС РФ - ред.) с точки зрения группировки кораблей и использования других сил. Еще слишком рано нам формировать форпост на острове Змеиный", - заявила Гуменюк в интервью CNN."Наши силы еще не высадились на острове", - отметила она.Как заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, Украина не получит никаких козырей от изменения ситуации на острове, а попытки украинских военных высадиться на Змеиный будут нейтрализованы Россией.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799375815.html

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в мире, здоровье - общество, алексей громов, константин сивков, россия, украина, оон, вооруженные силы рф