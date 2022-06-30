Байден рассказал о военной помощи, которую 50 стран оказывают Украине
Байден: на Украину поставят 600 танков, 500 артиллерийских систем и 600 тысяч снарядов
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Военная помощь, обещанная Украине 50 странами, включает противотанковые системы, 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тысяч снарядов, заявил президент США Джо Байден.
"Наши союзники по всему миру делают существенный вклад (в помощь Украине). По инициативе министра (обороны США - ред.) Остина более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины", - сказал Байден на встрече с журналистами по итогам саммита НАТО в Мадриде. По его словам, речь идет о поставках "около 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также продвинутых реактивных систем залпового огня, корабельных систем и систем ПВО".
Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.