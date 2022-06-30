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Байден рассказал о военной помощи, которую 50 стран оказывают Украине - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799333895.html
Байден рассказал о военной помощи, которую 50 стран оказывают Украине
Байден рассказал о военной помощи, которую 50 стран оказывают Украине - РИА Новости, 30.06.2022
Байден рассказал о военной помощи, которую 50 стран оказывают Украине
Военная помощь, обещанная Украине 50 странами, включает противотанковые системы, 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тысяч снарядов, заявил президент США РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:54
2022-06-30T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
сша
джо байден
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Военная помощь, обещанная Украине 50 странами, включает противотанковые системы, 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тысяч снарядов, заявил президент США Джо Байден."Наши союзники по всему миру делают существенный вклад (в помощь Украине). По инициативе министра (обороны США - ред.) Остина более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины", - сказал Байден на встрече с журналистами по итогам саммита НАТО в Мадриде. По его словам, речь идет о поставках "около 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также продвинутых реактивных систем залпового огня, корабельных систем и систем ПВО".Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220628/polyanskiy-1798882522.html
https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html
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в мире, сша, джо байден, украина, нато, ситуация в днр и лнр
16:54 30.06.2022
 
Байден рассказал о военной помощи, которую 50 стран оказывают Украине

Байден: на Украину поставят 600 танков, 500 артиллерийских систем и 600 тысяч снарядов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Военная помощь, обещанная Украине 50 странами, включает противотанковые системы, 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тысяч снарядов, заявил президент США Джо Байден.
"Наши союзники по всему миру делают существенный вклад (в помощь Украине). По инициативе министра (обороны США - ред.) Остина более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины", - сказал Байден на встрече с журналистами по итогам саммита НАТО в Мадриде. По его словам, речь идет о поставках "около 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также продвинутых реактивных систем залпового огня, корабельных систем и систем ПВО".
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 23:35
Полянский: Запад поставками оружия лишь продлевает агонию киевского режима
Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 12:28Специальная военная операция на Украине
"Маски сброшены". НАТО назвал цель номер один
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДжо БайденУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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