https://ria.ru/20220630/ukraina-1799333895.html

Байден рассказал о военной помощи, которую 50 стран оказывают Украине

Байден рассказал о военной помощи, которую 50 стран оказывают Украине - РИА Новости, 30.06.2022

Байден рассказал о военной помощи, которую 50 стран оказывают Украине

Военная помощь, обещанная Украине 50 странами, включает противотанковые системы, 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тысяч снарядов, заявил президент США РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:54

2022-06-30T16:54

2022-06-30T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

сша

джо байден

украина

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Военная помощь, обещанная Украине 50 странами, включает противотанковые системы, 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тысяч снарядов, заявил президент США Джо Байден."Наши союзники по всему миру делают существенный вклад (в помощь Украине). По инициативе министра (обороны США - ред.) Остина более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины", - сказал Байден на встрече с журналистами по итогам саммита НАТО в Мадриде. По его словам, речь идет о поставках "около 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также продвинутых реактивных систем залпового огня, корабельных систем и систем ПВО".Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220628/polyanskiy-1798882522.html

https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, украина, нато, ситуация в днр и лнр