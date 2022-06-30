https://ria.ru/20220630/ukraina-1799310198.html

Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 30.06.2022

Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине

США в ближайшие дни объявят о выделении новой "военной помощи" Украине на 800 миллионов долларов, которая будет включать ПВО, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:06

2022-06-30T16:06

2022-06-30T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

сша

джо байден

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США в ближайшие дни объявят о выделении новой "военной помощи" Украине на 800 миллионов долларов, которая будет включать ПВО, заявил на пресс-конференции в четверг президент США Джо Байден."В ближайшие дни мы планируем объявить о выделении Украине (оборонной помощи на сумму - ред.) более 800 миллионов долларов, включая продвинутые системы ПВО, дополнительные артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине реактивных систем залпового огня", - сказал Байден на встрече с журналистами по итогам саммита НАТО в Мадриде.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, сша, джо байден, ситуация в днр и лнр