16:06 30.06.2022 (обновлено: 16:26 30.06.2022)
Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Байден заявил, что США в ближайшие дни выделят помощь Украине на 800 миллионов долларов
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США в ближайшие дни объявят о выделении новой "военной помощи" Украине на 800 миллионов долларов, которая будет включать ПВО, заявил на пресс-конференции в четверг президент США Джо Байден.
"В ближайшие дни мы планируем объявить о выделении Украине (оборонной помощи на сумму - ред.) более 800 миллионов долларов, включая продвинутые системы ПВО, дополнительные артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине реактивных систем залпового огня", - сказал Байден на встрече с журналистами по итогам саммита НАТО в Мадриде.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.