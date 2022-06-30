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Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799310198.html
Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 30.06.2022
Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине
США в ближайшие дни объявят о выделении новой "военной помощи" Украине на 800 миллионов долларов, которая будет включать ПВО, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:06
2022-06-30T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
сша
джо байден
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США в ближайшие дни объявят о выделении новой "военной помощи" Украине на 800 миллионов долларов, которая будет включать ПВО, заявил на пресс-конференции в четверг президент США Джо Байден."В ближайшие дни мы планируем объявить о выделении Украине (оборонной помощи на сумму - ред.) более 800 миллионов долларов, включая продвинутые системы ПВО, дополнительные артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине реактивных систем залпового огня", - сказал Байден на встрече с журналистами по итогам саммита НАТО в Мадриде.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html
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в мире, украина, нато, сша, джо байден, ситуация в днр и лнр
16:06 30.06.2022 (обновлено: 16:26 30.06.2022)
 
Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Байден заявил, что США в ближайшие дни выделят помощь Украине на 800 миллионов долларов

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. США в ближайшие дни объявят о выделении новой "военной помощи" Украине на 800 миллионов долларов, которая будет включать ПВО, заявил на пресс-конференции в четверг президент США Джо Байден.
"В ближайшие дни мы планируем объявить о выделении Украине (оборонной помощи на сумму - ред.) более 800 миллионов долларов, включая продвинутые системы ПВО, дополнительные артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине реактивных систем залпового огня", - сказал Байден на встрече с журналистами по итогам саммита НАТО в Мадриде.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОСШАДжо БайденСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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