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Макрон пообещал "очень быстро" поставить Киеву САУ "Цезарь" и бронемашины - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799300954.html
Макрон пообещал "очень быстро" поставить Киеву САУ "Цезарь" и бронемашины
Макрон пообещал "очень быстро" поставить Киеву САУ "Цезарь" и бронемашины - РИА Новости, 30.06.2022
Макрон пообещал "очень быстро" поставить Киеву САУ "Цезарь" и бронемашины
Президент Франции Эммануэль Макрон обещает, что Франция направит Киеву еще шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR и значительное число... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:48
2022-06-30T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
украина
франция
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обещает, что Франция направит Киеву еще шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR и значительное число бронемашин "очень быстро"."Франция очень быстро поставит Киеву необходимое вооружение, в частности дополнительные CAESAR и значительное количество бронемашин, чтобы обороняться", - заявил Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде. Он также заявил, что поставка ожидается в "следующие недели".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киеве 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 единиц.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, эммануэль макрон, украина, франция, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
15:48 30.06.2022
 
Макрон пообещал "очень быстро" поставить Киеву САУ "Цезарь" и бронемашины

Макрон пообещал "очень быстро" поставить Киеву еще шесть САУ CAESAR и бронемашины

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обещает, что Франция направит Киеву еще шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR и значительное число бронемашин "очень быстро".
"Франция очень быстро поставит Киеву необходимое вооружение, в частности дополнительные CAESAR и значительное количество бронемашин, чтобы обороняться", - заявил Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде. Он также заявил, что поставка ожидается в "следующие недели".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киеве 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 единиц.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Французская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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