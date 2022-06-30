https://ria.ru/20220630/ukraina-1799300954.html

Макрон пообещал "очень быстро" поставить Киеву САУ "Цезарь" и бронемашины

Макрон пообещал "очень быстро" поставить Киеву САУ "Цезарь" и бронемашины - РИА Новости, 30.06.2022

Макрон пообещал "очень быстро" поставить Киеву САУ "Цезарь" и бронемашины

Президент Франции Эммануэль Макрон обещает, что Франция направит Киеву еще шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR и значительное число... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:48

2022-06-30T15:48

2022-06-30T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

украина

франция

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_177b7972fa51e54e8b1b3229e6f13252.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обещает, что Франция направит Киеву еще шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR и значительное число бронемашин "очень быстро"."Франция очень быстро поставит Киеву необходимое вооружение, в частности дополнительные CAESAR и значительное количество бронемашин, чтобы обороняться", - заявил Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде. Он также заявил, что поставка ожидается в "следующие недели".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киеве 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 единиц.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220623/sau-1797642028.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эммануэль макрон, украина, франция, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины