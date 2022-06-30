https://ria.ru/20220630/ukraina-1799298521.html

Украинский телеканал показал автомобиль, работающий на дровах

Украинский телеканал показал автомобиль, работающий на дровах - РИА Новости, 30.06.2022

Украинский телеканал показал автомобиль, работающий на дровах

Украинский телеканал "Украина 24" показал сюжет о местном изобретателе, переоборудовавшем автомобиль для работы на дровах. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:44

2022-06-30T15:44

2022-06-30T15:44

авто

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинский телеканал "Украина 24" показал сюжет о местном изобретателе, переоборудовавшем автомобиль для работы на дровах.В эфире телеканала "Украина 24" вышел сюжет об изобретателе-самоучке Виталии, который переоборудовал свой старый "Москвич" для работы на твердом топливе. В багажник автомобиля владелец установил газогенератор. В ход пошли детали от старой стиральной машины и пылесоса, говорится в сюжете. Единственным недостатком конструкции автор считает долгое время запуска: от двух до четырех минут. По словам изобретателя, газ, выделяемый горящими дровами, нагнетается вентилятором от пылесоса в штатный двигатель внутреннего сгорания, что позволяет отказаться от использования дефицитного бензина, не отказывая себе в удовольствии управлять проверенным временем "Москвичом-412"."Ракета!" - хвалится Виталий.По данным телеканала, аппарат был закончен еще до нынешнего кризиса и уже успел пройти на дровах уже 75 тысяч километров, но в условиях дефицита топлива и роста цен на бензин, автомобиль стал намного выгоднее с экономической точки зрения: 100 километров на дровах почти в 100 раз дешевле, чем на бензиновой тяге, вот только дозаправлять авто дровами нужно каждые 70 километров, пусть и запаса топлива на борту хватит на 400.По словам владельца, дым, клубящийся вокруг газогенератора, безопасен, а его транспорт удовлетворяет экологическим нормам Евро-5. Он надеется, что в текущей ситуации появится больше желающих дооснастить свои автомобили его изобретением.

https://ria.ru/20220629/es-1799105798.html

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798527913.html

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