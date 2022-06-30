Рейтинг@Mail.ru
Украинский телеканал показал автомобиль, работающий на дровах - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799298521.html
Украинский телеканал показал автомобиль, работающий на дровах
Украинский телеканал показал автомобиль, работающий на дровах - РИА Новости, 30.06.2022
Украинский телеканал показал автомобиль, работающий на дровах
Украинский телеканал "Украина 24" показал сюжет о местном изобретателе, переоборудовавшем автомобиль для работы на дровах. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:44
2022-06-30T15:44
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131083/96/1310839627_0:483:2055:1639_1920x0_80_0_0_7c16587d9f8ac6db64e6b6784abb625a.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинский телеканал "Украина 24" показал сюжет о местном изобретателе, переоборудовавшем автомобиль для работы на дровах.В эфире телеканала "Украина 24" вышел сюжет об изобретателе-самоучке Виталии, который переоборудовал свой старый "Москвич" для работы на твердом топливе. В багажник автомобиля владелец установил газогенератор. В ход пошли детали от старой стиральной машины и пылесоса, говорится в сюжете. Единственным недостатком конструкции автор считает долгое время запуска: от двух до четырех минут. По словам изобретателя, газ, выделяемый горящими дровами, нагнетается вентилятором от пылесоса в штатный двигатель внутреннего сгорания, что позволяет отказаться от использования дефицитного бензина, не отказывая себе в удовольствии управлять проверенным временем "Москвичом-412"."Ракета!" - хвалится Виталий.По данным телеканала, аппарат был закончен еще до нынешнего кризиса и уже успел пройти на дровах уже 75 тысяч километров, но в условиях дефицита топлива и роста цен на бензин, автомобиль стал намного выгоднее с экономической точки зрения: 100 километров на дровах почти в 100 раз дешевле, чем на бензиновой тяге, вот только дозаправлять авто дровами нужно каждые 70 километров, пусть и запаса топлива на борту хватит на 400.По словам владельца, дым, клубящийся вокруг газогенератора, безопасен, а его транспорт удовлетворяет экологическим нормам Евро-5. Он надеется, что в текущей ситуации появится больше желающих дооснастить свои автомобили его изобретением.
https://ria.ru/20220629/es-1799105798.html
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798527913.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131083/96/1310839627_0:160:2055:1701_1920x0_80_0_0_f469dc7455881e1a3259475887569b30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто
15:44 30.06.2022
 
Украинский телеканал показал автомобиль, работающий на дровах

Канал "Украина 24" на фоне топливного кризиса показал автомобиль, работающий на дровах

© РИА Новости / С. Соловьев / Перейти в фотобанкАвтомобили марки "Москвич-412".
Автомобили марки Москвич-412. - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / С. Соловьев
Перейти в фотобанк
Автомобили марки "Москвич-412". . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинский телеканал "Украина 24" показал сюжет о местном изобретателе, переоборудовавшем автомобиль для работы на дровах.
В эфире телеканала "Украина 24" вышел сюжет об изобретателе-самоучке Виталии, который переоборудовал свой старый "Москвич" для работы на твердом топливе. В багажник автомобиля владелец установил газогенератор. В ход пошли детали от старой стиральной машины и пылесоса, говорится в сюжете. Единственным недостатком конструкции автор считает долгое время запуска: от двух до четырех минут. По словам изобретателя, газ, выделяемый горящими дровами, нагнетается вентилятором от пылесоса в штатный двигатель внутреннего сгорания, что позволяет отказаться от использования дефицитного бензина, не отказывая себе в удовольствии управлять проверенным временем "Москвичом-412".
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 19:47
Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе"
"Ракета!" - хвалится Виталий.
По данным телеканала, аппарат был закончен еще до нынешнего кризиса и уже успел пройти на дровах уже 75 тысяч километров, но в условиях дефицита топлива и роста цен на бензин, автомобиль стал намного выгоднее с экономической точки зрения: 100 километров на дровах почти в 100 раз дешевле, чем на бензиновой тяге, вот только дозаправлять авто дровами нужно каждые 70 километров, пусть и запаса топлива на борту хватит на 400.
По словам владельца, дым, клубящийся вокруг газогенератора, безопасен, а его транспорт удовлетворяет экологическим нормам Евро-5. Он надеется, что в текущей ситуации появится больше желающих дооснастить свои автомобили его изобретением.
Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 18:34
На Западе раскрыли реальное отношение ЕС к Украине
 
Авто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала