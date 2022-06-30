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Макрон: французское оружие не должно использоваться для нападения на Россию - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799297805.html
Макрон: французское оружие не должно использоваться для нападения на Россию
Макрон: французское оружие не должно использоваться для нападения на Россию - РИА Новости, 30.06.2022
Макрон: французское оружие не должно использоваться для нападения на Россию
Оружие Франции не должно использоваться для нападения на Россию, только для защиты Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита НАТО в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:41
2022-06-30T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
эммануэль макрон
донбасс
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Оружие Франции не должно использоваться для нападения на Россию, только для защиты Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита НАТО в Мадриде."Мы продолжим оснащать и обучать… (украинские войска - ред.), не для нападения на территорию России, а для защиты территории Украины", - заявил он на пресс-конференции. Трансляцию вел Елисейский дворец.Ранее Макрон сообщал, что страны G7 согласны с необходимостью поставок Украине вооружения для обороны, а не для нападения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, донбасс
15:41 30.06.2022 (обновлено: 15:58 30.06.2022)
 
Макрон: французское оружие не должно использоваться для нападения на Россию

Макрон: поставляемое из Франции оружие должно использоваться только для защиты Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Оружие Франции не должно использоваться для нападения на Россию, только для защиты Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита НАТО в Мадриде.
"Мы продолжим оснащать и обучать… (украинские войска - ред.), не для нападения на территорию России, а для защиты территории Украины", - заявил он на пресс-конференции. Трансляцию вел Елисейский дворец.
Ранее Макрон сообщал, что страны G7 согласны с необходимостью поставок Украине вооружения для обороны, а не для нападения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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