https://ria.ru/20220630/ukraina-1799297805.html
Макрон: французское оружие не должно использоваться для нападения на Россию
Макрон: французское оружие не должно использоваться для нападения на Россию - РИА Новости, 30.06.2022
Макрон: французское оружие не должно использоваться для нападения на Россию
Оружие Франции не должно использоваться для нападения на Россию, только для защиты Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита НАТО в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:41
2022-06-30T15:41
2022-06-30T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
эммануэль макрон
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Оружие Франции не должно использоваться для нападения на Россию, только для защиты Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита НАТО в Мадриде."Мы продолжим оснащать и обучать… (украинские войска - ред.), не для нападения на территорию России, а для защиты территории Украины", - заявил он на пресс-конференции. Трансляцию вел Елисейский дворец.Ранее Макрон сообщал, что страны G7 согласны с необходимостью поставок Украине вооружения для обороны, а не для нападения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, франция, украина, россия, эммануэль макрон, донбасс
15:41 30.06.2022 (обновлено: 15:58 30.06.2022)
Макрон: французское оружие не должно использоваться для нападения на Россию
Макрон: поставляемое из Франции оружие должно использоваться только для защиты Украины