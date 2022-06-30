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Президент Индонезии получит разъяснения по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2022
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Президент Индонезии получит разъяснения по Украине, заявил Песков
Президент Индонезии получит разъяснения по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2022
Президент Индонезии получит разъяснения по Украине, заявил Песков
Президент Индонезии в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным получит исчерпывающие разъяснения по украинским делам, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:40
2022-06-30T14:40
в мире
россия
индонезия
москва
джоко видодо
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Индонезии в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным получит исчерпывающие разъяснения по украинским делам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Через час мы ждем начала рабочего визита президента Индонезии Джоко Видодо. Он уже в Москве, состоится его беседа с Путиным, продолжится она в ходе рабочего завтрака и затем два президента сделают заявления для СМИ", - сказал Песков.По его словам, визит президента Индонезии чрезвычайно важен."(Получит) исчерпывающие объяснения по украинским делам со стороны нашего президента", - добавил Песков.
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в мире, россия, индонезия, москва, джоко видодо, владимир путин, дмитрий песков
14:40 30.06.2022
 
Президент Индонезии получит разъяснения по Украине, заявил Песков

Песков: президент Индонезии получит от Путина исчерпывающие разъяснения по Украине

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Индонезии в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным получит исчерпывающие разъяснения по украинским делам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Через час мы ждем начала рабочего визита президента Индонезии Джоко Видодо. Он уже в Москве, состоится его беседа с Путиным, продолжится она в ходе рабочего завтрака и затем два президента сделают заявления для СМИ", - сказал Песков.
По его словам, визит президента Индонезии чрезвычайно важен.
"(Получит) исчерпывающие объяснения по украинским делам со стороны нашего президента", - добавил Песков.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 17:23
Путина пригласили на саммит G20 в Индонезии
 
В миреРоссияИндонезияМоскваДжоко ВидодоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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