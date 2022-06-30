https://ria.ru/20220630/ukraina-1799274912.html

Президент Индонезии получит разъяснения по Украине, заявил Песков

Президент Индонезии получит разъяснения по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2022

Президент Индонезии получит разъяснения по Украине, заявил Песков

Президент Индонезии в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным получит исчерпывающие разъяснения по украинским делам, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:40

2022-06-30T14:40

2022-06-30T14:40

в мире

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индонезия

москва

джоко видодо

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Индонезии в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным получит исчерпывающие разъяснения по украинским делам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Через час мы ждем начала рабочего визита президента Индонезии Джоко Видодо. Он уже в Москве, состоится его беседа с Путиным, продолжится она в ходе рабочего завтрака и затем два президента сделают заявления для СМИ", - сказал Песков.По его словам, визит президента Индонезии чрезвычайно важен."(Получит) исчерпывающие объяснения по украинским делам со стороны нашего президента", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220627/sammit-1798507608.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, индонезия, москва, джоко видодо, владимир путин, дмитрий песков