На Украине арестовали активы россиян на миллиард долларов
Бюро экономической безопасности Украины арестовало активы россиян на миллиард долларов
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины инициировало арест имущества граждан России на сумму около 31 миллиарда гривен (1, 04 миллиарда долларов США), сообщил директор БЭБ Вадим Мельник в эфире национального телемарафона.
"Обнаружены многие случаи уклонения от уплаты налогов. Практически каждый день арестовываем активы и увеличиваем сумму на несколько миллионов. Сейчас речь идет о 31 миллиарде гривен – это стоимость арестованного имущества россиян, подозреваемых в этих правонарушениях", - приводит слова Мельника сайт БЭБ.
Ранее первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что около 7 тысяч резидентов России и Белоруссии поставлены под финансовый контроль, таким образом власти предотвратили вывод в эти страны порядка 6,8 миллиарда долларов США.
Офис генпрокурора Украины сообщил наэтой неделе, что судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки. По версии офиса генпрокурора, эти активы на сумму более 4,5 миллиарда гривен (152,29 миллиона долларов) якобы "могли использоваться в подрывной деятельности" против Украины.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.