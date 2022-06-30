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На Украине арестовали активы россиян на миллиард долларов - РИА Новости, 30.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799269788.html
На Украине арестовали активы россиян на миллиард долларов
На Украине арестовали активы россиян на миллиард долларов - РИА Новости, 30.06.2022
На Украине арестовали активы россиян на миллиард долларов
Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины инициировало арест имущества граждан России на сумму около 31 миллиарда гривен (1, 04 миллиарда долларов США),... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:22
2022-06-30T14:22
специальная военная операция на украине
экономика
украина
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины инициировало арест имущества граждан России на сумму около 31 миллиарда гривен (1, 04 миллиарда долларов США), сообщил директор БЭБ Вадим Мельник в эфире национального телемарафона."Обнаружены многие случаи уклонения от уплаты налогов. Практически каждый день арестовываем активы и увеличиваем сумму на несколько миллионов. Сейчас речь идет о 31 миллиарде гривен – это стоимость арестованного имущества россиян, подозреваемых в этих правонарушениях", - приводит слова Мельника сайт БЭБ.Ранее первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что около 7 тысяч резидентов России и Белоруссии поставлены под финансовый контроль, таким образом власти предотвратили вывод в эти страны порядка 6,8 миллиарда долларов США.Офис генпрокурора Украины сообщил наэтой неделе, что судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки. По версии офиса генпрокурора, эти активы на сумму более 4,5 миллиарда гривен (152,29 миллиона долларов) якобы "могли использоваться в подрывной деятельности" против Украины.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
https://ria.ru/20220629/sanktsii-1799018884.html
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экономика, украина, россия
14:22 30.06.2022
 
На Украине арестовали активы россиян на миллиард долларов

Бюро экономической безопасности Украины арестовало активы россиян на миллиард долларов

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины инициировало арест имущества граждан России на сумму около 31 миллиарда гривен (1, 04 миллиарда долларов США), сообщил директор БЭБ Вадим Мельник в эфире национального телемарафона.
"Обнаружены многие случаи уклонения от уплаты налогов. Практически каждый день арестовываем активы и увеличиваем сумму на несколько миллионов. Сейчас речь идет о 31 миллиарде гривен – это стоимость арестованного имущества россиян, подозреваемых в этих правонарушениях", - приводит слова Мельника сайт БЭБ.
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Ранее первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что около 7 тысяч резидентов России и Белоруссии поставлены под финансовый контроль, таким образом власти предотвратили вывод в эти страны порядка 6,8 миллиарда долларов США.
Офис генпрокурора Украины сообщил наэтой неделе, что судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки. По версии офиса генпрокурора, эти активы на сумму более 4,5 миллиарда гривен (152,29 миллиона долларов) якобы "могли использоваться в подрывной деятельности" против Украины.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
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