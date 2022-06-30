https://ria.ru/20220630/ukraina-1799250128.html

В ДНР заявили, что перекрыли движение на дороге Минеральное — Яковлевка

В ДНР заявили, что перекрыли движение на дороге Минеральное — Яковлевка - РИА Новости, 30.06.2022

В ДНР заявили, что перекрыли движение на дороге Минеральное — Яковлевка

Украинские войска ведут обстрел дороги Минеральное-Яковлевка, движение перекрыто, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:27

2022-06-30T13:27

2022-06-30T13:31

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел дороги Минеральное-Яковлевка, движение перекрыто, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины