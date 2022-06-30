https://ria.ru/20220630/ukraina-1799216337.html

В ЛНР обвинили ВСУ, что они бьют по мирным жителям поставленными США HIMARS

В ЛНР обвинили ВСУ, что они бьют по мирным жителям поставленными США HIMARS - РИА Новости, 30.06.2022

В ЛНР обвинили ВСУ, что они бьют по мирным жителям поставленными США HIMARS

Поставленные вооруженным силам Украины РСЗО HIMARS уже работают по гражданскому населению Луганской народной республики, сообщил журналистам первый замглавы МВД РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:55

2022-06-30T11:55

2022-06-30T12:10

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

европа

рсзо himars

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Поставленные вооруженным силам Украины РСЗО HIMARS уже работают по гражданскому населению Луганской народной республики, сообщил журналистам первый замглавы МВД Луганской народной республики Роман Ведмеденко.

https://ria.ru/20220416/ukraina-1783889949.html

луганская народная республика

европа

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в мире, луганская народная республика, европа, рсзо himars, вооруженные силы украины