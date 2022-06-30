Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР обвинили ВСУ, что они бьют по мирным жителям поставленными США HIMARS - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799216337.html
В ЛНР обвинили ВСУ, что они бьют по мирным жителям поставленными США HIMARS
В ЛНР обвинили ВСУ, что они бьют по мирным жителям поставленными США HIMARS - РИА Новости, 30.06.2022
В ЛНР обвинили ВСУ, что они бьют по мирным жителям поставленными США HIMARS
Поставленные вооруженным силам Украины РСЗО HIMARS уже работают по гражданскому населению Луганской народной республики, сообщил журналистам первый замглавы МВД РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:55
2022-06-30T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
европа
рсзо himars
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799465670_0:89:2887:1713_1920x0_80_0_0_4976d34767606cc7239b1c2c216ea009.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Поставленные вооруженным силам Украины РСЗО HIMARS уже работают по гражданскому населению Луганской народной республики, сообщил журналистам первый замглавы МВД Луганской народной республики Роман Ведмеденко.
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783889949.html
луганская народная республика
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799465670_229:0:2583:1765_1920x0_80_0_0_11d1409a7874610f7a8aa65029bfe487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, европа, рсзо himars, вооруженные силы украины
11:55 30.06.2022 (обновлено: 12:10 30.06.2022)
 
В ЛНР обвинили ВСУ, что они бьют по мирным жителям поставленными США HIMARS

Замглавы МВД: поставленные Украине РСЗО HIMARS работают по гражданскому населению ЛНР

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Поставленные вооруженным силам Украины РСЗО HIMARS уже работают по гражданскому населению Луганской народной республики, сообщил журналистам первый замглавы МВД Луганской народной республики Роман Ведмеденко.
"Военная тематика очень сложная, нельзя планировать, происходит постоянный подвоз со стороны Европы и вооружения нового. И гаубицы новые, и HIMARS уже работают по гражданскому населению нашей территории. Но я знаю одно, что победа будет за нами" - сказал Ведмеденко.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 15:48Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил, что Украина использует мирных жителей как живые щиты
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЕвропаРСЗО HIMARSВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала