https://ria.ru/20220630/ukraina-1799216337.html
В ЛНР обвинили ВСУ, что они бьют по мирным жителям поставленными США HIMARS
В ЛНР обвинили ВСУ, что они бьют по мирным жителям поставленными США HIMARS - РИА Новости, 30.06.2022
В ЛНР обвинили ВСУ, что они бьют по мирным жителям поставленными США HIMARS
Поставленные вооруженным силам Украины РСЗО HIMARS уже работают по гражданскому населению Луганской народной республики, сообщил журналистам первый замглавы МВД РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:55
2022-06-30T11:55
2022-06-30T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
европа
рсзо himars
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799465670_0:89:2887:1713_1920x0_80_0_0_4976d34767606cc7239b1c2c216ea009.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Поставленные вооруженным силам Украины РСЗО HIMARS уже работают по гражданскому населению Луганской народной республики, сообщил журналистам первый замглавы МВД Луганской народной республики Роман Ведмеденко.
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783889949.html
луганская народная республика
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799465670_229:0:2583:1765_1920x0_80_0_0_11d1409a7874610f7a8aa65029bfe487.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, европа, рсзо himars, вооруженные силы украины
11:55 30.06.2022 (обновлено: 12:10 30.06.2022)
В ЛНР обвинили ВСУ, что они бьют по мирным жителям поставленными США HIMARS
Замглавы МВД: поставленные Украине РСЗО HIMARS работают по гражданскому населению ЛНР