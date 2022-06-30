https://ria.ru/20220630/ukraina-1799178589.html

"Нас кинули". Потерявшиеся при отступлении ВСУ бойцы сдаются в плен

"Нас кинули". Потерявшиеся при отступлении ВСУ бойцы сдаются в плен - РИА Новости, 30.06.2022

"Нас кинули". Потерявшиеся при отступлении ВСУ бойцы сдаются в плен

Небольшие группы украинских военных, потерявшихся при отступлении из района Золотого, продолжают выходить на позиции Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:59

2022-06-30T09:59

2022-06-30T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

иван филипоненко

вооруженные силы украины

украина

народная милиция лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799182575_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7266792116f09f2b01f7aa2bcbd09939.jpg

ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 30 июн - РИА Новости. Небольшие группы украинских военных, потерявшихся при отступлении из района Золотого, продолжают выходить на позиции Народной милиции Луганской Народной Республики и сдаваться в плен, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства ЛНР.Ранее официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики."Примерно в пять утра со стороны Горского по дороге заметил в тепловизор двух воинов украинской армии. Перепутали дорогу. Ходили три дня по лесам и полям", - рассказал военнослужащий Народной милиции.Один из двоих сдавшихся в плен, боец Житомирской теробороны Сергей Фасоля, рассказал, что с сослуживцем они потерялись при стремительном отступлении украинских войск в этом районе. Больше трех дней ходили по полям и лесополосам и впоследствии вышли на позиции ЛНР, думая, что там еще стоят украинские военные.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

https://ria.ru/20220629/naemnik-1799075393.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Сопротивление не оказывали": Народная милиция ЛНР взяла в плен военнослужащих ВСУ "Сопротивление не оказывали": Народная милиция ЛНР взяла в плен военнослужащих ВСУ 2022-06-30T09:59 true PT2M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, иван филипоненко, вооруженные силы украины, украина, народная милиция лнр