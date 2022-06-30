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"Нас кинули". Потерявшиеся при отступлении ВСУ бойцы сдаются в плен - РИА Новости, 30.06.2022
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https://ria.ru/20220630/ukraina-1799178589.html
"Нас кинули". Потерявшиеся при отступлении ВСУ бойцы сдаются в плен
"Нас кинули". Потерявшиеся при отступлении ВСУ бойцы сдаются в плен - РИА Новости, 30.06.2022
"Нас кинули". Потерявшиеся при отступлении ВСУ бойцы сдаются в плен
Небольшие группы украинских военных, потерявшихся при отступлении из района Золотого, продолжают выходить на позиции Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:59
2022-06-30T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
иван филипоненко
вооруженные силы украины
украина
народная милиция лнр
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ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 30 июн - РИА Новости. Небольшие группы украинских военных, потерявшихся при отступлении из района Золотого, продолжают выходить на позиции Народной милиции Луганской Народной Республики и сдаваться в плен, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства ЛНР.Ранее официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики."Примерно в пять утра со стороны Горского по дороге заметил в тепловизор двух воинов украинской армии. Перепутали дорогу. Ходили три дня по лесам и полям", - рассказал военнослужащий Народной милиции.Один из двоих сдавшихся в плен, боец Житомирской теробороны Сергей Фасоля, рассказал, что с сослуживцем они потерялись при стремительном отступлении украинских войск в этом районе. Больше трех дней ходили по полям и лесополосам и впоследствии вышли на позиции ЛНР, думая, что там еще стоят украинские военные.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
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"Сопротивление не оказывали": Народная милиция ЛНР взяла в плен военнослужащих ВСУ
"Сопротивление не оказывали": Народная милиция ЛНР взяла в плен военнослужащих ВСУ
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в мире, луганская народная республика, иван филипоненко, вооруженные силы украины, украина, народная милиция лнр
09:59 30.06.2022 (обновлено: 10:22 30.06.2022)
 
"Нас кинули". Потерявшиеся при отступлении ВСУ бойцы сдаются в плен

ЛНР: потерявшиеся при отступлении у Золотого украинские военные сдаются в плен

Читать ria.ru в
ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 30 июн - РИА Новости. Небольшие группы украинских военных, потерявшихся при отступлении из района Золотого, продолжают выходить на позиции Народной милиции Луганской Народной Республики и сдаваться в плен, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства ЛНР.
Ранее официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики.
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"Примерно в пять утра со стороны Горского по дороге заметил в тепловизор двух воинов украинской армии. Перепутали дорогу. Ходили три дня по лесам и полям", - рассказал военнослужащий Народной милиции.
Один из двоих сдавшихся в плен, боец Житомирской теробороны Сергей Фасоля, рассказал, что с сослуживцем они потерялись при стремительном отступлении украинских войск в этом районе. Больше трех дней ходили по полям и лесополосам и впоследствии вышли на позиции ЛНР, думая, что там еще стоят украинские военные.
"Ночью началось отступление. Те бегут туда, те бегут сюда, остановились перевести дух, голову поднимаем - уже никого нет. Никакой информации. Потом сказали, что кто-то еще вчера отступил, а мы этой информации не знали. Тупо нас кинули", - рассказал украинский военнослужащий журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаИван ФилипоненкоВооруженные силы УкраиныУкраинаНародная милиция ЛНР
 
 
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