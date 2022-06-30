https://ria.ru/20220630/ukraina-1799178589.html
"Нас кинули". Потерявшиеся при отступлении ВСУ бойцы сдаются в плен
"Нас кинули". Потерявшиеся при отступлении ВСУ бойцы сдаются в плен - РИА Новости, 30.06.2022
"Нас кинули". Потерявшиеся при отступлении ВСУ бойцы сдаются в плен
Небольшие группы украинских военных, потерявшихся при отступлении из района Золотого, продолжают выходить на позиции Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:59
2022-06-30T09:59
2022-06-30T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
иван филипоненко
вооруженные силы украины
украина
народная милиция лнр
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ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 30 июн - РИА Новости. Небольшие группы украинских военных, потерявшихся при отступлении из района Золотого, продолжают выходить на позиции Народной милиции Луганской Народной Республики и сдаваться в плен, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства ЛНР.Ранее официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики."Примерно в пять утра со стороны Горского по дороге заметил в тепловизор двух воинов украинской армии. Перепутали дорогу. Ходили три дня по лесам и полям", - рассказал военнослужащий Народной милиции.Один из двоих сдавшихся в плен, боец Житомирской теробороны Сергей Фасоля, рассказал, что с сослуживцем они потерялись при стремительном отступлении украинских войск в этом районе. Больше трех дней ходили по полям и лесополосам и впоследствии вышли на позиции ЛНР, думая, что там еще стоят украинские военные.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
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"Сопротивление не оказывали": Народная милиция ЛНР взяла в плен военнослужащих ВСУ
"Сопротивление не оказывали": Народная милиция ЛНР взяла в плен военнослужащих ВСУ
2022-06-30T09:59
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, иван филипоненко, вооруженные силы украины, украина, народная милиция лнр
09:59 30.06.2022 (обновлено: 10:22 30.06.2022)
"Нас кинули". Потерявшиеся при отступлении ВСУ бойцы сдаются в плен
ЛНР: потерявшиеся при отступлении у Золотого украинские военные сдаются в плен