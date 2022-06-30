https://ria.ru/20220630/ukraina-1799170614.html

Большая часть путей отхода ВСУ из Лисичанска заблокирована, заявили в ЛНР

Большая часть путей отхода ВСУ из Лисичанска заблокирована, заявили в ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022

Большая часть путей отхода ВСУ из Лисичанска заблокирована, заявили в ЛНР

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики и РФ уже контролируют большинство путей, по которым планируют отходить из Лисичанска украинские войска,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:41

2022-06-30T09:41

2022-06-30T09:54

специальная военная операция на украине

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украина

лисичанск

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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики и РФ уже контролируют большинство путей, по которым планируют отходить из Лисичанска украинские войска, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее он заявил, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, лисичанск