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Большая часть путей отхода ВСУ из Лисичанска заблокирована, заявили в ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799170614.html
Большая часть путей отхода ВСУ из Лисичанска заблокирована, заявили в ЛНР
Большая часть путей отхода ВСУ из Лисичанска заблокирована, заявили в ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022
Большая часть путей отхода ВСУ из Лисичанска заблокирована, заявили в ЛНР
Силы Народной милиции Луганской Народной Республики и РФ уже контролируют большинство путей, по которым планируют отходить из Лисичанска украинские войска,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:41
2022-06-30T09:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
лисичанск
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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики и РФ уже контролируют большинство путей, по которым планируют отходить из Лисичанска украинские войска, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Ранее он заявил, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, лисичанск
09:41 30.06.2022 (обновлено: 09:54 30.06.2022)
 
Большая часть путей отхода ВСУ из Лисичанска заблокирована, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: большая часть путей отхода ВСУ из Лисичанска заблокирована

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск
Вид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Вид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики и РФ уже контролируют большинство путей, по которым планируют отходить из Лисичанска украинские войска, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Ранее он заявил, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска.
"Мы контролируем большую часть тех путей, по которым они будут отходить", - сказал Марочко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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