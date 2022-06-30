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Россия готова удовлетворить спрос Индонезии на удобрения, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
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Россия готова удовлетворить спрос Индонезии на удобрения, заявил Путин
Россия готова удовлетворить спрос Индонезии на удобрения, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
Россия готова удовлетворить спрос Индонезии на удобрения, заявил Путин
Россия готова в полной мере удовлетворить спрос Индонезии и других дружественных стран на удобрения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:06
2022-06-30T18:19
экономика
минеральные удобрения
владимир путин
россия
индонезия
джоко видодо
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия готова в полной мере удовлетворить спрос Индонезии и других дружественных стран на удобрения, заявил президент РФ Владимир Путин."Точно так же готовы в полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырье на их производство. Как известно, доля России на мировом рынке минеральных удобрений составляет 11%, а по некоторым наименованиям превышает 20%. В прошлом году поставили за рубеж 37 миллионов тонн этой продукции. Мы, безусловно, намерены и далее выполнять свои контрактные обязательства", - сказал Путин после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.
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экономика, минеральные удобрения, владимир путин, россия, индонезия, джоко видодо, в мире
18:06 30.06.2022 (обновлено: 18:19 30.06.2022)
 
Россия готова удовлетворить спрос Индонезии на удобрения, заявил Путин

Президент Путин: Россия готова в полной мере удовлетворить спрос Индонезии на удобрения

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия готова в полной мере удовлетворить спрос Индонезии и других дружественных стран на удобрения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Точно так же готовы в полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырье на их производство. Как известно, доля России на мировом рынке минеральных удобрений составляет 11%, а по некоторым наименованиям превышает 20%. В прошлом году поставили за рубеж 37 миллионов тонн этой продукции. Мы, безусловно, намерены и далее выполнять свои контрактные обязательства", - сказал Путин после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 18:03
Путин обвинил Запад в разбалансировке рынка продовольствия
 
ЭкономикаМинеральные удобренияВладимир ПутинРоссияИндонезияДжоко ВидодоВ мире
 
 
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