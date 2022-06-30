https://ria.ru/20220630/udobreniya-1799370431.html

Россия готова удовлетворить спрос Индонезии на удобрения, заявил Путин

Россия готова удовлетворить спрос Индонезии на удобрения, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022

Россия готова удовлетворить спрос Индонезии на удобрения, заявил Путин

Россия готова в полной мере удовлетворить спрос Индонезии и других дружественных стран на удобрения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:06

2022-06-30T18:06

2022-06-30T18:19

экономика

минеральные удобрения

владимир путин

россия

индонезия

джоко видодо

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия готова в полной мере удовлетворить спрос Индонезии и других дружественных стран на удобрения, заявил президент РФ Владимир Путин."Точно так же готовы в полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырье на их производство. Как известно, доля России на мировом рынке минеральных удобрений составляет 11%, а по некоторым наименованиям превышает 20%. В прошлом году поставили за рубеж 37 миллионов тонн этой продукции. Мы, безусловно, намерены и далее выполнять свои контрактные обязательства", - сказал Путин после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.

https://ria.ru/20220630/prodovolstvie-1799368980.html

россия

индонезия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, минеральные удобрения, владимир путин, россия, индонезия, джоко видодо, в мире