https://ria.ru/20220630/udobreniya-1799370431.html
Россия готова удовлетворить спрос Индонезии на удобрения, заявил Путин
Россия готова удовлетворить спрос Индонезии на удобрения, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
Россия готова удовлетворить спрос Индонезии на удобрения, заявил Путин
Россия готова в полной мере удовлетворить спрос Индонезии и других дружественных стран на удобрения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:06
2022-06-30T18:06
2022-06-30T18:19
экономика
минеральные удобрения
владимир путин
россия
индонезия
джоко видодо
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия готова в полной мере удовлетворить спрос Индонезии и других дружественных стран на удобрения, заявил президент РФ Владимир Путин."Точно так же готовы в полной мере удовлетворить спрос аграриев из Индонезии и других дружественных государств на азотные, фосфатные, калийные удобрения и сырье на их производство. Как известно, доля России на мировом рынке минеральных удобрений составляет 11%, а по некоторым наименованиям превышает 20%. В прошлом году поставили за рубеж 37 миллионов тонн этой продукции. Мы, безусловно, намерены и далее выполнять свои контрактные обязательства", - сказал Путин после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, минеральные удобрения, владимир путин, россия, индонезия, джоко видодо, в мире
18:06 30.06.2022 (обновлено: 18:19 30.06.2022)
Россия готова удовлетворить спрос Индонезии на удобрения, заявил Путин
Президент Путин: Россия готова в полной мере удовлетворить спрос Индонезии на удобрения