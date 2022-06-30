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У России нет ограничений на вывоз удобрений, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
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У России нет ограничений на вывоз удобрений, заявил Путин
У России нет ограничений на вывоз удобрений, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
У России нет ограничений на вывоз удобрений, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Индонезии Джоко Видодо заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений, это касается и... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:50
2022-06-30T16:52
россия
индонезия
владимир путин
джоко видодо
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Индонезии Джоко Видодо заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений, это касается и продовольственных товаров.Во время беседы с Путиным в Кремле Видодо коснулся проблемы продовольственной безопасности и ситуации на рынках удобрения и выразил надежду на то, что Россия "не продлит запрет на экспорт зерна"."Вопросы, которые вы поставили, являются чрезвычайно важными. Хочу сразу отметить, что у нас нет никаких ограничений на вывоз удобрений", - отреагировал Путин.Он пояснил, что в первоочередном порядке РФ обеспечивает свои собственные потребности в удобрениях, но ее объемы производства таковы, что у нее нет никаких ограничений на поставку этого продукта на внешний рынок."То же самое касается и продовольствия", - добавил российский президент.Он напомнил, что в этом году Россия будет готова поставить на внешний рынок 50 миллионов тонн зерновых.Путин заявил, что готов проинформировать своего индонезийского коллегу Джоко Видодо о том, что делает Россия для обеспечения мировых рынков продовольствием и удобрениями."Я понимаю вашу озабоченность, уважаемый господин президент. И готов вас подробнее проинформировать о том, что нами предпринимается в этом направлении для того, чтобы внести свой вклад в обеспечение мировых рынков продовольствием и удобрением", - сказал Путин в ходе встречи в Кремле с Видодо.
https://ria.ru/20220629/oon-1799111659.html
https://ria.ru/20220630/putin-1799309858.html
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россия, индонезия, владимир путин, джоко видодо, экономика
15:50 30.06.2022 (обновлено: 16:52 30.06.2022)
 
У России нет ограничений на вывоз удобрений, заявил Путин

Путин на встрече с Видодо заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Индонезии Джоко Видодо заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений, это касается и продовольственных товаров.
Во время беседы с Путиным в Кремле Видодо коснулся проблемы продовольственной безопасности и ситуации на рынках удобрения и выразил надежду на то, что Россия "не продлит запрет на экспорт зерна".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 20:20
Генсек ООН обсудил с Лавровым поставки зерна и удобрений
"Вопросы, которые вы поставили, являются чрезвычайно важными. Хочу сразу отметить, что у нас нет никаких ограничений на вывоз удобрений", - отреагировал Путин.
Он пояснил, что в первоочередном порядке РФ обеспечивает свои собственные потребности в удобрениях, но ее объемы производства таковы, что у нее нет никаких ограничений на поставку этого продукта на внешний рынок.
"То же самое касается и продовольствия", - добавил российский президент.
Он напомнил, что в этом году Россия будет готова поставить на внешний рынок 50 миллионов тонн зерновых.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 16:05
Путин призвал принимать меры для стабилизации мировых рынков
Путин заявил, что готов проинформировать своего индонезийского коллегу Джоко Видодо о том, что делает Россия для обеспечения мировых рынков продовольствием и удобрениями.
"Я понимаю вашу озабоченность, уважаемый господин президент. И готов вас подробнее проинформировать о том, что нами предпринимается в этом направлении для того, чтобы внести свой вклад в обеспечение мировых рынков продовольствием и удобрением", - сказал Путин в ходе встречи в Кремле с Видодо.
 
РоссияИндонезияВладимир ПутинДжоко ВидодоЭкономика
 
 
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