https://ria.ru/20220630/udobreniya-1799301704.html

У России нет ограничений на вывоз удобрений, заявил Путин

У России нет ограничений на вывоз удобрений, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022

У России нет ограничений на вывоз удобрений, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Индонезии Джоко Видодо заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений, это касается и... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:50

2022-06-30T15:50

2022-06-30T16:52

россия

индонезия

владимир путин

джоко видодо

экономика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Индонезии Джоко Видодо заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений, это касается и продовольственных товаров.Во время беседы с Путиным в Кремле Видодо коснулся проблемы продовольственной безопасности и ситуации на рынках удобрения и выразил надежду на то, что Россия "не продлит запрет на экспорт зерна"."Вопросы, которые вы поставили, являются чрезвычайно важными. Хочу сразу отметить, что у нас нет никаких ограничений на вывоз удобрений", - отреагировал Путин.Он пояснил, что в первоочередном порядке РФ обеспечивает свои собственные потребности в удобрениях, но ее объемы производства таковы, что у нее нет никаких ограничений на поставку этого продукта на внешний рынок."То же самое касается и продовольствия", - добавил российский президент.Он напомнил, что в этом году Россия будет готова поставить на внешний рынок 50 миллионов тонн зерновых.Путин заявил, что готов проинформировать своего индонезийского коллегу Джоко Видодо о том, что делает Россия для обеспечения мировых рынков продовольствием и удобрениями."Я понимаю вашу озабоченность, уважаемый господин президент. И готов вас подробнее проинформировать о том, что нами предпринимается в этом направлении для того, чтобы внести свой вклад в обеспечение мировых рынков продовольствием и удобрением", - сказал Путин в ходе встречи в Кремле с Видодо.

https://ria.ru/20220629/oon-1799111659.html

https://ria.ru/20220630/putin-1799309858.html

россия

индонезия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, индонезия, владимир путин, джоко видодо, экономика