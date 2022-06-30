https://ria.ru/20220630/udobreniya-1799301704.html
У России нет ограничений на вывоз удобрений, заявил Путин
У России нет ограничений на вывоз удобрений, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
У России нет ограничений на вывоз удобрений, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Индонезии Джоко Видодо заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений, это касается и... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:50
2022-06-30T15:50
2022-06-30T16:52
россия
индонезия
владимир путин
джоко видодо
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Индонезии Джоко Видодо заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений, это касается и продовольственных товаров.Во время беседы с Путиным в Кремле Видодо коснулся проблемы продовольственной безопасности и ситуации на рынках удобрения и выразил надежду на то, что Россия "не продлит запрет на экспорт зерна"."Вопросы, которые вы поставили, являются чрезвычайно важными. Хочу сразу отметить, что у нас нет никаких ограничений на вывоз удобрений", - отреагировал Путин.Он пояснил, что в первоочередном порядке РФ обеспечивает свои собственные потребности в удобрениях, но ее объемы производства таковы, что у нее нет никаких ограничений на поставку этого продукта на внешний рынок."То же самое касается и продовольствия", - добавил российский президент.Он напомнил, что в этом году Россия будет готова поставить на внешний рынок 50 миллионов тонн зерновых.Путин заявил, что готов проинформировать своего индонезийского коллегу Джоко Видодо о том, что делает Россия для обеспечения мировых рынков продовольствием и удобрениями."Я понимаю вашу озабоченность, уважаемый господин президент. И готов вас подробнее проинформировать о том, что нами предпринимается в этом направлении для того, чтобы внести свой вклад в обеспечение мировых рынков продовольствием и удобрением", - сказал Путин в ходе встречи в Кремле с Видодо.
https://ria.ru/20220629/oon-1799111659.html
https://ria.ru/20220630/putin-1799309858.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, индонезия, владимир путин, джоко видодо, экономика
15:50 30.06.2022 (обновлено: 16:52 30.06.2022)
У России нет ограничений на вывоз удобрений, заявил Путин
Путин на встрече с Видодо заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Индонезии Джоко Видодо заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений, это касается и продовольственных товаров.
Во время беседы с Путиным в Кремле Видодо коснулся проблемы продовольственной безопасности и ситуации на рынках удобрения и выразил надежду на то, что Россия
"не продлит запрет на экспорт зерна".
"Вопросы, которые вы поставили, являются чрезвычайно важными. Хочу сразу отметить, что у нас нет никаких ограничений на вывоз удобрений", - отреагировал Путин.
Он пояснил, что в первоочередном порядке РФ обеспечивает свои собственные потребности в удобрениях, но ее объемы производства таковы, что у нее нет никаких ограничений на поставку этого продукта на внешний рынок.
"То же самое касается и продовольствия", - добавил российский президент.
Он напомнил, что в этом году Россия будет готова поставить на внешний рынок 50 миллионов тонн зерновых.
Путин заявил, что готов проинформировать своего индонезийского коллегу Джоко Видодо о том, что делает Россия для обеспечения мировых рынков продовольствием и удобрениями.
"Я понимаю вашу озабоченность, уважаемый господин президент. И готов вас подробнее проинформировать о том, что нами предпринимается в этом направлении для того, чтобы внести свой вклад в обеспечение мировых рынков продовольствием и удобрением", - сказал Путин в ходе встречи в Кремле с Видодо.