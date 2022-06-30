https://ria.ru/20220630/tsru-1799250895.html
ЦРУ вербует боевиков ИГ* для отправки на Украину, сообщил источник
ЦРУ вербует боевиков ИГ* для отправки на Украину, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2022
ЦРУ вербует боевиков ИГ* для отправки на Украину, сообщил источник
ЦРУ США ведет работу по вербовке боевиков ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"*), содержащихся в подконтрольных курдам... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:28
2022-06-30T13:28
2022-06-30T14:07
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центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ЦРУ США ведет работу по вербовке боевиков ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"*), содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии, для дальнейшей их отправки на Украину, сообщил РИА Новости информированный источник."По имеющейся информации, ЦРУ США активно ведет работу по вербовке боевиков ИГИЛ* (запрещено в РФ – ред.), содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии. Американцы переводят террористов на свои объекты под предлогом проведения дополнительных следственных действий с перспективой переброски в Европу", - рассказал источник.По словам собеседника агентства, "к настоящему времени курды передали американской стороне несколько высокопоставленных руководителей и порядка 90 боевиков ИГИЛ*, в основном из числа граждан стран Евросоюза, Ирака, а также выходцев из Чеченской республики и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР". Он указал, что "их планируется разместить на территории военной базы ВС США "Ат-Танф" на юге Сирии"."В дальнейшем Вашингтон предполагает отправить этих боевиков на Украину для участия в боевых действиях против российских Вооруженных Сил", - заключил собеседник.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220505/verbovka-1786901441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру), россия, сирия, исламское государство, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф
13:28 30.06.2022 (обновлено: 14:07 30.06.2022)
ЦРУ вербует боевиков ИГ* для отправки на Украину, сообщил источник
Источник сообщил, что ЦРУ вербует боевиков ИГ* для дальнейшей отправки на Украину