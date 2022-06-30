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ЦРУ вербует боевиков ИГ* для отправки на Украину, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2022
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ЦРУ вербует боевиков ИГ* для отправки на Украину, сообщил источник
ЦРУ вербует боевиков ИГ* для отправки на Украину, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2022
ЦРУ вербует боевиков ИГ* для отправки на Украину, сообщил источник
ЦРУ США ведет работу по вербовке боевиков ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"*), содержащихся в подконтрольных курдам... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:28
2022-06-30T14:07
в мире
сша
центральное разведывательное управление (цру)
россия
сирия
исламское государство
вооруженные силы сша
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ЦРУ США ведет работу по вербовке боевиков ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"*), содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии, для дальнейшей их отправки на Украину, сообщил РИА Новости информированный источник."По имеющейся информации, ЦРУ США активно ведет работу по вербовке боевиков ИГИЛ* (запрещено в РФ – ред.), содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии. Американцы переводят террористов на свои объекты под предлогом проведения дополнительных следственных действий с перспективой переброски в Европу", - рассказал источник.По словам собеседника агентства, "к настоящему времени курды передали американской стороне несколько высокопоставленных руководителей и порядка 90 боевиков ИГИЛ*, в основном из числа граждан стран Евросоюза, Ирака, а также выходцев из Чеченской республики и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР". Он указал, что "их планируется разместить на территории военной базы ВС США "Ат-Танф" на юге Сирии"."В дальнейшем Вашингтон предполагает отправить этих боевиков на Украину для участия в боевых действиях против российских Вооруженных Сил", - заключил собеседник.*Организация признана террористической и запрещена в России
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в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру), россия, сирия, исламское государство, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф
13:28 30.06.2022 (обновлено: 14:07 30.06.2022)
 
ЦРУ вербует боевиков ИГ* для отправки на Украину, сообщил источник

Источник сообщил, что ЦРУ вербует боевиков ИГ* для дальнейшей отправки на Украину

© AFP 2022 / SAUL LOEBЦРУ
ЦРУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
ЦРУ
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ЦРУ США ведет работу по вербовке боевиков ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство"*), содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии, для дальнейшей их отправки на Украину, сообщил РИА Новости информированный источник.
"По имеющейся информации, ЦРУ США активно ведет работу по вербовке боевиков ИГИЛ* (запрещено в РФ – ред.), содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии. Американцы переводят террористов на свои объекты под предлогом проведения дополнительных следственных действий с перспективой переброски в Европу", - рассказал источник.
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По словам собеседника агентства, "к настоящему времени курды передали американской стороне несколько высокопоставленных руководителей и порядка 90 боевиков ИГИЛ*, в основном из числа граждан стран Евросоюза, Ирака, а также выходцев из Чеченской республики и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР". Он указал, что "их планируется разместить на территории военной базы ВС США "Ат-Танф" на юге Сирии".
"В дальнейшем Вашингтон предполагает отправить этих боевиков на Украину для участия в боевых действиях против российских Вооруженных Сил", - заключил собеседник.
*Организация признана террористической и запрещена в России
 
В миреСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)РоссияСирияИсламское государствоВооруженные силы СШАВооруженные силы РФ
 
 
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