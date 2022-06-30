https://ria.ru/20220630/tribunal-1799438282.html

МИД скептически смотрит на участие ООН в трибунале над военными Украины

МИД скептически смотрит на участие ООН в трибунале над военными Украины - РИА Новости, 30.06.2022

МИД скептически смотрит на участие ООН в трибунале над военными Украины

Россия скептически смотрит на перспективу участия ООН в трибунале над военными Украины, заявил журналистам директор Департамента международных организаций МИД... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T23:20

2022-06-30T23:20

2022-06-30T23:20

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

ильич (илья прусикин)

россия

руанда

оон

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420957_0:100:3071:1828_1920x0_80_0_0_cbf77162229db1c52b4a8215025946cf.jpg

ООН, 30 июн – РИА Новости. Россия скептически смотрит на перспективу участия ООН в трибунале над военными Украины, заявил журналистам директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев."Судя по опыту, те трибуналы, которые мы имели по бывшей Югославии, по Руанде, - очень низкая эффективность, очень затратно и не всегда беспристрастное правосудие. После Международного трибунала по бывшей Югославии главным образом сербы пострадали", - сказал Ильичев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, считает ли РФ необходимым привлекать ООН к трибуналу на украинскими военными."Мы не очень позитивно относимся к международной юстиции в том виде, в котором она задумана. Главная-то цель трибунала не только наказать виновных, но и способствовать национальному примирению. К сожалению они никого не примирили, а наоборот, антагонизм расширился. Они не содействовали залечиванию ран. Мы очень скептически относимся (к перспективе привлечения ООН – ред.) по причине имеющегося опыта", - заключил он.

https://ria.ru/20220630/mirotvortsy-1799437480.html

россия

руанда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, ильич (илья прусикин), россия, руанда, оон, ситуация в днр и лнр