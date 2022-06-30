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МИД скептически смотрит на участие ООН в трибунале над военными Украины - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/tribunal-1799438282.html
МИД скептически смотрит на участие ООН в трибунале над военными Украины
МИД скептически смотрит на участие ООН в трибунале над военными Украины - РИА Новости, 30.06.2022
МИД скептически смотрит на участие ООН в трибунале над военными Украины
Россия скептически смотрит на перспективу участия ООН в трибунале над военными Украины, заявил журналистам директор Департамента международных организаций МИД... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T23:20
2022-06-30T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
ильич (илья прусикин)
россия
руанда
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 30 июн – РИА Новости. Россия скептически смотрит на перспективу участия ООН в трибунале над военными Украины, заявил журналистам директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев."Судя по опыту, те трибуналы, которые мы имели по бывшей Югославии, по Руанде, - очень низкая эффективность, очень затратно и не всегда беспристрастное правосудие. После Международного трибунала по бывшей Югославии главным образом сербы пострадали", - сказал Ильичев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, считает ли РФ необходимым привлекать ООН к трибуналу на украинскими военными."Мы не очень позитивно относимся к международной юстиции в том виде, в котором она задумана. Главная-то цель трибунала не только наказать виновных, но и способствовать национальному примирению. К сожалению они никого не примирили, а наоборот, антагонизм расширился. Они не содействовали залечиванию ран. Мы очень скептически относимся (к перспективе привлечения ООН – ред.) по причине имеющегося опыта", - заключил он.
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в мире, здоровье - общество, ильич (илья прусикин), россия, руанда, оон, ситуация в днр и лнр
23:20 30.06.2022
 
МИД скептически смотрит на участие ООН в трибунале над военными Украины

Ильичев: Россия скептически относится к участию ООН в трибунале над украинскими военными

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоеннослужащий Вооруженных сил Украины
Военнослужащий Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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ООН, 30 июн – РИА Новости. Россия скептически смотрит на перспективу участия ООН в трибунале над военными Украины, заявил журналистам директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
"Судя по опыту, те трибуналы, которые мы имели по бывшей Югославии, по Руанде, - очень низкая эффективность, очень затратно и не всегда беспристрастное правосудие. После Международного трибунала по бывшей Югославии главным образом сербы пострадали", - сказал Ильичев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, считает ли РФ необходимым привлекать ООН к трибуналу на украинскими военными.
"Мы не очень позитивно относимся к международной юстиции в том виде, в котором она задумана. Главная-то цель трибунала не только наказать виновных, но и способствовать национальному примирению. К сожалению они никого не примирили, а наоборот, антагонизм расширился. Они не содействовали залечиванию ран. Мы очень скептически относимся (к перспективе привлечения ООН – ред.) по причине имеющегося опыта", - заключил он.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 23:15
В МИД заявили, что вопрос отправки миротворцев ООН в ПМР не рассматривается
 
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