https://ria.ru/20220630/tribunal-1799438282.html
МИД скептически смотрит на участие ООН в трибунале над военными Украины
МИД скептически смотрит на участие ООН в трибунале над военными Украины - РИА Новости, 30.06.2022
МИД скептически смотрит на участие ООН в трибунале над военными Украины
Россия скептически смотрит на перспективу участия ООН в трибунале над военными Украины, заявил журналистам директор Департамента международных организаций МИД... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T23:20
2022-06-30T23:20
2022-06-30T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
ильич (илья прусикин)
россия
руанда
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 30 июн – РИА Новости. Россия скептически смотрит на перспективу участия ООН в трибунале над военными Украины, заявил журналистам директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев."Судя по опыту, те трибуналы, которые мы имели по бывшей Югославии, по Руанде, - очень низкая эффективность, очень затратно и не всегда беспристрастное правосудие. После Международного трибунала по бывшей Югославии главным образом сербы пострадали", - сказал Ильичев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, считает ли РФ необходимым привлекать ООН к трибуналу на украинскими военными."Мы не очень позитивно относимся к международной юстиции в том виде, в котором она задумана. Главная-то цель трибунала не только наказать виновных, но и способствовать национальному примирению. К сожалению они никого не примирили, а наоборот, антагонизм расширился. Они не содействовали залечиванию ран. Мы очень скептически относимся (к перспективе привлечения ООН – ред.) по причине имеющегося опыта", - заключил он.
https://ria.ru/20220630/mirotvortsy-1799437480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, ильич (илья прусикин), россия, руанда, оон, ситуация в днр и лнр
МИД скептически смотрит на участие ООН в трибунале над военными Украины
Ильичев: Россия скептически относится к участию ООН в трибунале над украинскими военными