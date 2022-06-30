https://ria.ru/20220630/tretyakovka-1799376538.html

Третьяковка продлила выставку "отвергнутых" критиками шедевров

Третьяковка продлила выставку "отвергнутых" критиками шедевров - РИА Новости, 30.06.2022

Третьяковка продлила выставку "отвергнутых" критиками шедевров

Выставка "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" продлена до 3 июля, говорится в планах Третьяковской галереи на следующий месяц. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:17

2022-06-30T19:17

2022-06-30T19:17

культура

новости культуры

павел третьяков

зельфира трегулова

василий суриков

третьяковская галерея

выставки

музеи

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Выставка "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" продлена до 3 июля, говорится в планах Третьяковской галереи на следующий месяц.Выставка открылась 16 сентября 2021 года, в экспозицию вошли 20 полотен, вызвавших жесткую критику современников, но затем ставших хрестоматийными образцами высокого искусства. Изначально выставка должна была работать до 13 марта.Как ранее отмечала директор музея Зельфира Трегулова, экспозиция представляет собой "выставку-маршрут". По ее словам, нынешние посетители привыкли к тому, что представленные в залах Третьяковской галереи полотна — это общепринятые шедевры. Но "в момент своего появления на выставках они вызывали бурю эмоций, волны негодования, жесткую критику, и невзирая на все это приобретались Павлом Третьяковым".Среди отобранных для экспозиции картин такие шедевры, как "Боярыня Морозова" Василия Сурикова, "Сельский крестный ход на Пасху" Василия Перова, "Неизвестная" Ивана Крамского, "Березовая роща" Архипа Куинджи и другие полотна. Около каждой картины установлены стойки с QR-кодами и подробной информацией о полотнах.

https://ria.ru/20210916/vystavka-1750297415.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, павел третьяков, зельфира трегулова, василий суриков, третьяковская галерея, выставки, музеи