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Третьяковка продлила выставку "отвергнутых" критиками шедевров - РИА Новости, 30.06.2022
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Культура
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Третьяковка продлила выставку "отвергнутых" критиками шедевров
Третьяковка продлила выставку "отвергнутых" критиками шедевров - РИА Новости, 30.06.2022
Третьяковка продлила выставку "отвергнутых" критиками шедевров
Выставка "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" продлена до 3 июля, говорится в планах Третьяковской галереи на следующий месяц. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:17
2022-06-30T19:17
культура
новости культуры
павел третьяков
зельфира трегулова
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третьяковская галерея
выставки
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Выставка "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" продлена до 3 июля, говорится в планах Третьяковской галереи на следующий месяц.Выставка открылась 16 сентября 2021 года, в экспозицию вошли 20 полотен, вызвавших жесткую критику современников, но затем ставших хрестоматийными образцами высокого искусства. Изначально выставка должна была работать до 13 марта.Как ранее отмечала директор музея Зельфира Трегулова, экспозиция представляет собой "выставку-маршрут". По ее словам, нынешние посетители привыкли к тому, что представленные в залах Третьяковской галереи полотна — это общепринятые шедевры. Но "в момент своего появления на выставках они вызывали бурю эмоций, волны негодования, жесткую критику, и невзирая на все это приобретались Павлом Третьяковым".Среди отобранных для экспозиции картин такие шедевры, как "Боярыня Морозова" Василия Сурикова, "Сельский крестный ход на Пасху" Василия Перова, "Неизвестная" Ивана Крамского, "Березовая роща" Архипа Куинджи и другие полотна. Около каждой картины установлены стойки с QR-кодами и подробной информацией о полотнах.
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новости культуры, павел третьяков, зельфира трегулова, василий суриков, третьяковская галерея, выставки, музеи
19:17 30.06.2022
 
Третьяковка продлила выставку "отвергнутых" критиками шедевров

В Третьяковке продлили до 3 июля выставку "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" (1879 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи Березовая роща (1879 г.) на выставке-маршруте Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова в Третьяковской галерее в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Выставка "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" продлена до 3 июля, говорится в планах Третьяковской галереи на следующий месяц.
Выставка открылась 16 сентября 2021 года, в экспозицию вошли 20 полотен, вызвавших жесткую критику современников, но затем ставших хрестоматийными образцами высокого искусства. Изначально выставка должна была работать до 13 марта.
Как ранее отмечала директор музея Зельфира Трегулова, экспозиция представляет собой "выставку-маршрут". По ее словам, нынешние посетители привыкли к тому, что представленные в залах Третьяковской галереи полотна — это общепринятые шедевры. Но "в момент своего появления на выставках они вызывали бурю эмоций, волны негодования, жесткую критику, и невзирая на все это приобретались Павлом Третьяковым".
Среди отобранных для экспозиции картин такие шедевры, как "Боярыня Морозова" Василия Сурикова, "Сельский крестный ход на Пасху" Василия Перова, "Неизвестная" Ивана Крамского, "Березовая роща" Архипа Куинджи и другие полотна. Около каждой картины установлены стойки с QR-кодами и подробной информацией о полотнах.
Посетители у картины художника Ивана Крамского Неизвестная (1883 г.) на выставке-маршруте Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова в Третьяковской галерее в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября 2021, 17:25Культура
Третьяковка представила выставку-маршрут по "отвергнутым шедеврам"
 
КультураНовости культурыПавел ТретьяковЗельфира ТрегуловаВасилий СуриковТретьяковская галереяВыставкиМузеи
 
 
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