https://ria.ru/20220630/tramp-1799271081.html

Конгрессвумен назвала Трампа внутренней угрозой для США

Конгрессвумен назвала Трампа внутренней угрозой для США - РИА Новости, 30.06.2022

Конгрессвумен назвала Трампа внутренней угрозой для США

Член палаты представителей США от штата Вайоминг республиканка Лиз Чейни назвала бывшего президента страны Дональда Трампа небывалой "внутренней угрозой" для... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:27

2022-06-30T14:27

2022-06-30T14:27

дональд трамп

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Член палаты представителей США от штата Вайоминг республиканка Лиз Чейни назвала бывшего президента страны Дональда Трампа небывалой "внутренней угрозой" для Соединенных Штатов."В настоящий момент мы противостоим внутренней угрозе, с которой мы не сталкивались никогда ранее, это бывший президент, который пытается подорвать фундаментальные основы нашей коституционной республики", - заявила Чейни на мероприятии в президентской библиотеке Рональда Рейгана.Известная жесткой критикой в адрес Трампа Чейни также заявила, что его поддерживают республиканцы, которые оказались "в плену этого опасного и иррационального человека".

https://ria.ru/20220626/bayden-1798241689.html

сша

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дональд трамп, в мире, сша