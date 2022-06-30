https://ria.ru/20220630/tramp-1799271081.html
Конгрессвумен назвала Трампа внутренней угрозой для США
Конгрессвумен назвала Трампа внутренней угрозой для США - РИА Новости, 30.06.2022
Конгрессвумен назвала Трампа внутренней угрозой для США
Член палаты представителей США от штата Вайоминг республиканка Лиз Чейни назвала бывшего президента страны Дональда Трампа небывалой "внутренней угрозой" для... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:27
2022-06-30T14:27
2022-06-30T14:27
дональд трамп
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Член палаты представителей США от штата Вайоминг республиканка Лиз Чейни назвала бывшего президента страны Дональда Трампа небывалой "внутренней угрозой" для Соединенных Штатов."В настоящий момент мы противостоим внутренней угрозе, с которой мы не сталкивались никогда ранее, это бывший президент, который пытается подорвать фундаментальные основы нашей коституционной республики", - заявила Чейни на мероприятии в президентской библиотеке Рональда Рейгана.Известная жесткой критикой в адрес Трампа Чейни также заявила, что его поддерживают республиканцы, которые оказались "в плену этого опасного и иррационального человека".
https://ria.ru/20220626/bayden-1798241689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, сша
Конгрессвумен назвала Трампа внутренней угрозой для США
Конгрессвумен Чейни назвала бывшего президента США Трампа внутренней угрозой для страны