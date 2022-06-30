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Конгрессвумен назвала Трампа внутренней угрозой для США - РИА Новости, 30.06.2022
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Конгрессвумен назвала Трампа внутренней угрозой для США
Конгрессвумен назвала Трампа внутренней угрозой для США - РИА Новости, 30.06.2022
Конгрессвумен назвала Трампа внутренней угрозой для США
Член палаты представителей США от штата Вайоминг республиканка Лиз Чейни назвала бывшего президента страны Дональда Трампа небывалой "внутренней угрозой" для... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:27
2022-06-30T14:27
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Член палаты представителей США от штата Вайоминг республиканка Лиз Чейни назвала бывшего президента страны Дональда Трампа небывалой "внутренней угрозой" для Соединенных Штатов."В настоящий момент мы противостоим внутренней угрозе, с которой мы не сталкивались никогда ранее, это бывший президент, который пытается подорвать фундаментальные основы нашей коституционной республики", - заявила Чейни на мероприятии в президентской библиотеке Рональда Рейгана.Известная жесткой критикой в адрес Трампа Чейни также заявила, что его поддерживают республиканцы, которые оказались "в плену этого опасного и иррационального человека".
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дональд трамп, в мире, сша
14:27 30.06.2022
 
Конгрессвумен назвала Трампа внутренней угрозой для США

Конгрессвумен Чейни назвала бывшего президента США Трампа внутренней угрозой для страны

© AP Photo / Eric GayБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Eric Gay
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Член палаты представителей США от штата Вайоминг республиканка Лиз Чейни назвала бывшего президента страны Дональда Трампа небывалой "внутренней угрозой" для Соединенных Штатов.
"В настоящий момент мы противостоим внутренней угрозе, с которой мы не сталкивались никогда ранее, это бывший президент, который пытается подорвать фундаментальные основы нашей коституционной республики", - заявила Чейни на мероприятии в президентской библиотеке Рональда Рейгана.
Известная жесткой критикой в адрес Трампа Чейни также заявила, что его поддерживают республиканцы, которые оказались "в плену этого опасного и иррационального человека".
Президент США Джо Байден во время интервью агентству Associated Press - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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В конгрессе США заявили, что Байден утратил доверие из-за лжи о России
 
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