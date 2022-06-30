https://ria.ru/20220630/teatr-1799089394.html
"А потом идею крадут". Как подростку поставить в театре свой спектакль
"А потом идею крадут". Как подростку поставить в театре свой спектакль - РИА Новости, 30.06.2022
"А потом идею крадут". Как подростку поставить в театре свой спектакль
Считается, что стать театральным режиссером можно только в солидном возрасте и при наличии серьезного образования. Как в мир театра попасть подросткам, где найти деньги на постановку спектакля и почему полезно вести социальные сети.
2022-06-30T12:00
2022-06-30T12:00
2022-06-30T15:01
бери и делай
подкаст
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799088020_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_82a0fca87806574165e865437ee37505.jpg
"А потом идею крадут". Как подростку поставить в театре свой спектакль
Считается, что стать театральным режиссером можно только в солидном возрасте и при наличии серьезного образования. Как в мир театра попасть подросткам, где найти деньги на постановку спектакля и почему полезно вести социальные сети - рассказывает актриса, создатель социальной театральной лаборатории "Надо поговорить!", автор и режиссер спектакля-дискуссии "Один" Елизавета Кочеткова.
audio/mpeg
"А потом идею крадут". Как подростку поставить в театре свой спектакль
Считается, что стать театральным режиссером можно только в солидном возрасте и при наличии серьезного образования. Как в мир театра попасть подросткам, где найти деньги на постановку спектакля и почему полезно вести социальные сети - рассказывает актриса, создатель социальной театральной лаборатории "Надо поговорить!", автор и режиссер спектакля-дискуссии "Один" Елизавета Кочеткова.
audio/mpeg
Какие темы интересны подросткам и почему важно говорить о школьном буллинге - рассказывает актриса, создатель социальной театральной лаборатории "Надо поговорить!", автор и режиссер спектакля-дискуссии "Один" Елизавета Кочеткова.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799088020_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_444b9dc2fdf30bdc0b30b241da7b897c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, театр, аудио
12:00 30.06.2022 (обновлено: 15:01 30.06.2022)
"А потом идею крадут". Как подростку поставить в театре свой спектакль
Считается, что стать театральным режиссером можно только в солидном возрасте и при наличии серьезного образования. Как в мир театра попасть подросткам, где найти деньги на постановку спектакля и почему полезно вести социальные сети.