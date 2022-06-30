https://ria.ru/20220630/teatr-1799089394.html

"А потом идею крадут". Как подростку поставить в театре свой спектакль

"А потом идею крадут". Как подростку поставить в театре свой спектакль - РИА Новости, 30.06.2022

"А потом идею крадут". Как подростку поставить в театре свой спектакль

Считается, что стать театральным режиссером можно только в солидном возрасте и при наличии серьезного образования. Как в мир театра попасть подросткам, где найти деньги на постановку спектакля и почему полезно вести социальные сети.

2022-06-30T12:00

2022-06-30T12:00

2022-06-30T15:01

бери и делай

подкаст

театр

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"А потом идею крадут". Как подростку поставить в театре свой спектакль Считается, что стать театральным режиссером можно только в солидном возрасте и при наличии серьезного образования. Как в мир театра попасть подросткам, где найти деньги на постановку спектакля и почему полезно вести социальные сети - рассказывает актриса, создатель социальной театральной лаборатории "Надо поговорить!", автор и режиссер спектакля-дискуссии "Один" Елизавета Кочеткова. audio/mpeg

"А потом идею крадут". Как подростку поставить в театре свой спектакль Считается, что стать театральным режиссером можно только в солидном возрасте и при наличии серьезного образования. Как в мир театра попасть подросткам, где найти деньги на постановку спектакля и почему полезно вести социальные сети - рассказывает актриса, создатель социальной театральной лаборатории "Надо поговорить!", автор и режиссер спектакля-дискуссии "Один" Елизавета Кочеткова. audio/mpeg

Какие темы интересны подросткам и почему важно говорить о школьном буллинге - рассказывает актриса, создатель социальной театральной лаборатории "Надо поговорить!", автор и режиссер спектакля-дискуссии "Один" Елизавета Кочеткова.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, театр, аудио