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Россиянам предложили пакетные туры в Таиланд

Россиянам предложили пакетные туры в Таиланд - РИА Новости, 30.06.2022

Россиянам предложили пакетные туры в Таиланд

Российские туроператоры начали выставлять программы в Таиланд и отмечают, что глубина бронирований доходит уже до новогодних праздников, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:45

2022-06-30T10:45

2022-06-30T11:46

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Марина Первухина. Российские туроператоры начали выставлять программы в Таиланд и отмечают, что глубина бронирований доходит уже до новогодних праздников, рассказали РИА Новости представители отрасли.Связано это с тем, что Таиланд с 1 июля отменяет действие системы разрешений на въезд в страну ThailandPass, а также ряд других ковидных ограничений. "Когда были все эти трудности со страховками, мы временно убрали продукт из предложений. Сейчас у нас уже активно идут заявки, поэтому мы решили максимально расширить ассортимент. Глубина бронирований достигает новогодних праздников", — рассказали в пресс-службе "Интуриста".Туры в Таиланд поставил и Anex Tour. "Мы предлагаем как пакеты с перелетом регулярными рейсами с пересадкой, так и только наземное обслуживание — бронирование гостиниц. Сейчас Таиланд пока нишевой продукт", — добавили в Anex Tour.Приступил к планированию своих зимних полетных программ в страну и Tez Tour. В компании уверены, что увеличить число туристов в королевстве может только решение вопроса с авиаперевозкой и, как следствие, снижение цен на направление. Вероятно, это произойдет уже к началу высокого сезона, который стартует в стране осенью-зимой. "О заинтересованности в авиаперелетах между РФ и Таиландом сообщили в Air Asia, компания взяла тайм-аут для проработки вопроса. С российской стороны ожидания возлагаются на "Аэрофлот", который пока информацией о планах по полетам на данном направлении не делился", – сказал генпредставитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.Туроператоры отмечают, что Таиланд традиционно пользуется высоким спросом зимой. В "Интуристе" считают, что направление может даже составить конкуренцию Египту. "Из-за сравнительно недорогих билетов и облегчения правил въезда Таиланд снова стал привлекать туристов. Конечно, без прямых перелетов и чартеров массовым он не станет, но конкуренцию Египту составит", — пояснили в туркомпании.Эксперты сообщили, что стоимость туров на Пхукет стартует от 103,4 тысячи рублей на двоих на неделю в отель категории "три звезды" с завтраками с вылетом 26 сентября и пересадкой в Дохе. У Anex Tour путевка в Паттайю на 11 ночей на двоих в трехзвездочный отель без питания начинается от 148 тысяч рублей.Туроператоры рассказали, что для поездки в Таиланд привитым туристам необходим лишь сертификат о вакцинации, принимаются "Спутник V" и "Спутник Лайт", а остальным путешественникам – предоставить результат ПЦР-теста, выданный в течение 72 часов до поездки в печатном или электронном формате.Больше не нужна медицинская страховка, включающая лечение коронавируса с покрытием не менее 10 тысяч долларов. Об этом в середине июня заявила в Доме правительства в Бангкоке глава отдела новостей департамента информации МИД Таиланда Марати Налита Андамо. Кроме того, ношение масок в Таиланде стало добровольным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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