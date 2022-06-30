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Путин обратил внимание СВР на вопросы безопасности россиян за рубежом - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин обратил внимание СВР на вопросы безопасности россиян за рубежом
Путин обратил внимание СВР на вопросы безопасности россиян за рубежом - РИА Новости, 30.06.2022
Путин обратил внимание СВР на вопросы безопасности россиян за рубежом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Служба внешней разведки России не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:09
2022-06-30T22:02
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
владимир путин
политика
ближний восток
сирия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Служба внешней разведки России не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом.Выступая в четверг в штаб-квартире СВР по случаю столетия российской нелегальной разведки, Путин перечислил задачи, приоритетные для внешней разведки, в том числе противодействие терроризму.По его словам, СВР надо работать по безопасности "в том числе на Американском континенте, в странах Запада в целом, на Ближнем Востоке, в Африке".Что касается противодействия международному терроризму, то задачи СВР заключаются в информационном обеспечении российских подразделений, дислоцированных в Сирии, в выявлении путей поставок боевикам оружия и денег, расположения их баз, командных пунктов и тренировочных центров, указал Путин.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин, политика, ближний восток, сирия
20:09 30.06.2022 (обновлено: 22:02 30.06.2022)
 
Путин обратил внимание СВР на вопросы безопасности россиян за рубежом

Путин: СВР не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности россиян за рубежом

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает у памятника "Отечество, доблесть, честь" рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки
Президент России Владимир Путин выступает у памятника Отечество, доблесть, честь рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин выступает у памятника "Отечество, доблесть, честь" рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Служба внешней разведки России не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом.
Выступая в четверг в штаб-квартире СВР по случаю столетия российской нелегальной разведки, Путин перечислил задачи, приоритетные для внешней разведки, в том числе противодействие терроризму.
"Нельзя ослаблять внимание и к безопасности российских граждан за рубежом", - подчеркнул президент.
По его словам, СВР надо работать по безопасности "в том числе на Американском континенте, в странах Запада в целом, на Ближнем Востоке, в Африке".
Что касается противодействия международному терроризму, то задачи СВР заключаются в информационном обеспечении российских подразделений, дислоцированных в Сирии, в выявлении путей поставок боевикам оружия и денег, расположения их баз, командных пунктов и тренировочных центров, указал Путин.
Президент России Владимир Путин выступает у памятника Отечество, доблесть, честь рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 20:07
Путин назвал один из приоритетов СВР
 
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