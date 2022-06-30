https://ria.ru/20220630/svr-1799405892.html

Путин обратил внимание СВР на вопросы безопасности россиян за рубежом

Путин обратил внимание СВР на вопросы безопасности россиян за рубежом - РИА Новости, 30.06.2022

Путин обратил внимание СВР на вопросы безопасности россиян за рубежом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Служба внешней разведки России не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T20:09

2022-06-30T20:09

2022-06-30T22:02

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир путин

политика

ближний восток

сирия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Служба внешней разведки России не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом.Выступая в четверг в штаб-квартире СВР по случаю столетия российской нелегальной разведки, Путин перечислил задачи, приоритетные для внешней разведки, в том числе противодействие терроризму.По его словам, СВР надо работать по безопасности "в том числе на Американском континенте, в странах Запада в целом, на Ближнем Востоке, в Африке".Что касается противодействия международному терроризму, то задачи СВР заключаются в информационном обеспечении российских подразделений, дислоцированных в Сирии, в выявлении путей поставок боевикам оружия и денег, расположения их баз, командных пунктов и тренировочных центров, указал Путин.

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ближний восток

сирия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин, политика, ближний восток, сирия